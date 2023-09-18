الأرصاد: استقرار تام في الأحوال الجوية (شاهد)

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة وأبرز الظواهر الجوية المتوقع حدوثها بمختلف محافظات الجمهورية.

وأضافت "غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح”، المذاع عبر فضائية “dmc”، اليوم الاثنين، أن هناك استقرارًا تامًا بالأحوال الجوية فى معظم المحافظات، مؤكدة أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها فى مثل هذا الوقت من العام، والأجواء لا يوجد بها ارتفاعات فى درجات الحرارة حيث إن القاهرة أعلى من المعدل بدرجة واحدة ولكنها غير مؤثرة.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة تتأثر بمصادر كتل هوائية شمالية قادمة من على البحر المتوسط، موضحة أنه خلال فترات النهار والظهيرة نشعر أحيانًا بوجود نسب الرطوبة، وبالتالي توجد أجواء حارة على المناطق الشمالية، حتى القاهرة الكبري، وأجواء شديدة الحرارة على المناطق الجنوبية فى تلك الفترة.

وواصلت “غانم” أن هناك تحسنًا كبيرًا فى درجات الحرارة خلال فترات الليل، خاصة فى ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، لافتة إلى أن الأجواء تسجل 23 و24 درجة خلال فترة الليل، وبالتالي الأجواء معتدلة تمامًا، نتيجة لوجود نشاط للرياح غير مثير للرمال والأتربة، مشيرة إلى أن درجة الحرارة بمحافظات الصعيد في أوقات النهار تتراوح ما بين 34 و 35 درجة وهذا أمر جيد.