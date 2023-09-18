الجماهير الإيرانية تستقبل رونالدو والنصر السعودي "شاهد "
استقبلت الجماهير الإيرانية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وفريق النصر في استقبال خاص عند وصول الفريق العالمي عند مدينة طهران .
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وصلت حافلة فريق النصر السعودي مساء اليوم الاثنين في مدينة طهران استعدادًا مباراة برسبوليس في الجولة الأولى بدوري أبطال آسيا .
ومن المقرر ان يختتم فريق النصر السعودي تدريباته الجماعية الأخيرة استعدادًا لمباراة برسبوليس.
كتب فريق النصر السعودي بتغريدة يكشف فيها حٌسن استقبال الجماهير الإيرانية للفريق النصر في تغريدة جاءت كالتالي :" هي أشيـاء لا تُشتـرى.
أضاف الحساب :" كُن أقرب وشاهد كواليس وصول العالمي إلى العاصمة الإيرانية طهـران ، عبـر حساب النصر الرسمي في سناب شات.
موعد مباراة النصر السعودي و برسبوليس في دوري أبطال آسيا
من المقرر ان تنطلق المباراة مساء غد الثلاثاء الموافق 19 من شهر سبتمبر 2023، في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة ، و 9 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، 10 مساء بتوقيت الإمارات.
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