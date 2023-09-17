مدرب النصر يحدد أجانب الفريق في مباراة برسبوليس

استقر المدرب البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لنادي النصر السعودي على أجانب الفريق في مواجهة نادي برسبوليس الإيراني المقبلة، المقرر لها ضمن مواجهات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة من مباريات دوري أبطال آسيا لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

ينافس نادي النصر في المجموعة الخامسة من دوري أبطا آسيا والتي تضم أندية الدحيل القطري وبرسبوليس الإيراني، واستقلال دوشنبه الطاجيكي، ويحدد الفريق خمسة أجانب فقط للمشاركة في المواجهات القارية بدلًا من 8 أجانب في المباريات المحلية.

كاسترو يحدد أجانب الهلال في مواجهة برسبوليس

حدد المدرب البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لنادي النصر على أجانب الفريق التي ستخوض مواجهة نادي برسبوليس الإيراني المقبلة في دوري أبطال آسيا، وتم اختيار كل من الرباعي كريستيانو رونالدو وساديو ماني ومارسيلو بروزوفيتش وإيمريك لابورت.

ويفاضل مدرب نادي النصر ما بين أندرسون تاليسكا وأوتافيو لاختيار اللاعب الخامس الذي ينضم لقائمة العالمي بعد استبعاد كل من أليكس تيليس وسيكو فوفانا مفضلًا الاعتماد على عناصر محلية في مراكزهم بدوري الأبطال.

مباراة النصر المقبلة أمام نادي برسبوليس ستكون يوم الثلاثاء المقبل، والتي تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب ستاد أزادي في إيران.