"مناظر طبيعية" تنظمها مكتبة الطفل والشباب بالوادي الجديد

تأتي فعالية مرسم "مناظر طبيعية" التي نظمتها مكتبة الطفل والشباب ببغداد ضمن خطة الأنشطة الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة في مصر يهدف هذا المرسم إلى تعزيز الوعي الفني لدى الأطفال وتطوير مهاراتهم الإبداعية من خلال استكشاف المناظر الطبيعية المختلفة.

تم تنظيم هذا المرسم بالتعاون مع فرع ثقافة الوادي الجديد، الذي يشرف عليه ابتسام عبدالمريد، وبإشراف المدرب الفني أحمد أبو الحسن. استهدف المرسم الأطفال والشباب الذين يتراوح أعمارهم بين 6 و12 سنة، وتم توفير جميع المواد الفنية اللازمة لهم فقد قدم أبوالحسن ورشة عمل للأطفال لتعليمهم فنون الرسم وأساسيات الإبداع، مع التركيز على رسم المناظر الطبيعية.

تم تعريف الأطفال بأساسيات الرسم والتلوين، وقد تعلموا كيفية تصوير مناظر طبيعية مختلفة، مثل الجبال والغابات والشلالات والأنهار. كما تعرفوا على استخدام الألوان والفرشاة بشكل صحيح لإنشاء لوحات فنية رائعة.

وقد شارك في المرسم مجموعة من الأطفال من مختلف الأعمار، حيث تم تقديم دروس تشكيلية تفاعلية تمكن الأطفال من التعبير عن أنفسهم من خلال الرسم. كان المرسم يهدف إلى تعزيز قدرات الأطفال في التعبير الفني وتنمية مهاراتهم في التصميم واستخدام الألوان.

توفر مثل هذه الأنشطة الفنية للأطفال فرصة للتعبير عن أفكارهم ومشاعرهم بطريقة إبداعية وممتعة، بالإضافة إلى ذلك، تعزز هذه الأنشطة مهارات التعبير الفني والابتكار والتفكير الإبداعي لدى الأطفال، مما يسهم في نموهم الشخصي والفني.

وتم تنفيذ المرسم في إطار برنامج تثقيف الأطفال وتعزيز وعيهم بالفنون التشكيلية والتعبير الفني. يهدف هذا المرسم لتنمية مهارات الأطفال في الرسم والإبداع وتعزيز قدراتهم الفنية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار خطة الأنشطة الثقافية والفنية التي ينظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، والتي تهدف إلى تعزيز الثقافة والفن بين الشباب وتنمية قدراتهم الفنية. يأمل المنظمون في أن يترك هذا المرسم أثرًا إيجابيًا على الأطفال ويقوي رغبتهم في استكشاف مجالات الفن والإبداع في المستقبل.

من المهم أن يستمر الاهتمام بتنظيم مثل هذه الفعاليات الثقافية والفنية للأطفال، حيث تسهم في تعزيز الثقافة والفن في المجتمع وتشجيع الشباب على الاستكشاف والتعلم المستمر.

فعالية مرسم "مناظر طبيعية" تنظمها مكتبة الطفل والشباب ببغداد

فعالية مرسم "مناظر طبيعية" تنظمها مكتبة الطفل والشباب ببغداد

فعالية مرسم "مناظر طبيعية" تنظمها مكتبة الطفل والشباب ببغداد