الجماهير الإيرانية تستقبل رونالدو وفريق النصر السعودي "شاهد "

استقبلت الجماهير الإيرانية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وفريق النصر في استقبال خاص عند وصول الفريق العالمي عند مدينة طهران.

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وصلت حافلة فريق النصر السعودي، مساء اليوم الإثنين، في مدينة طهران استعدادًا لمباراة برسبوليس في الجولة الأولى بدوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن يختتم فريق النصر السعودي تدريباته الجماعية الأخيرة استعدادًا لمباراة برسبوليس.

كتب فريق النصر السعودي بتغريدة يكشف فيها حٌسن استقبال الجماهير الإيرانية للفريق النصر في تغريدة جاءت كالتالي :" هي أشيـاء لا تُشتـرى.

أضاف الحساب :" كُن أقرب وشاهد كواليس وصول العالمي إلى العاصمة الإيرانية طهـران، عبـر حساب النصر الرسمي في سناب شات.

موعد مباراة النصر السعودي وبرسبوليس في دوري أبطال آسيا:

من المقرر أن تنطلق المباراة مساء غد الثلاثاء الموافق 19 من شهر سبتمبر 2023، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، و9 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، 10 مساءً بتوقيت الإمارات.

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