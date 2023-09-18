أنشطة فنية وثقافية بقصور ثقافة الوادي الجديد

قصر ثقافة الخارجة، الواقع في محافظة الوادي الجديد في مصر، قام بتنفيذ فعالية ثقافية مميزة تحت عنوان "معارك الرسول صلى الله عليه وسلم وعدد غزواته"، وتم تنظيم هذه الفعالية كجزء من خطة الأنشطة الثقافية والفنية التي يقدمها الفرع بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.

رؤية هذه الفعالية الثقافية كانت لتسليط الضوء على البعد التاريخي لحياة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، من خلال استعراض معاركه وعدد الغزوات التي قادها خلال حياته النبوية وتهدف هذه الفعالية لإلقاء الضوء على رحلة الإسلام وتاريخه العظيم، وتعزيز المعرفة بالتاريخ الإسلامي بين المشاركين.

تم تنفيذ هذا البحث القصير عن معارك الرسول صلى الله عليه وسلم وعدد غزواته من قبل الكاتبة المتميزة رباب أحمد. حيث تم استعراض المعارك الرئيسية التي خاضها الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل غزوة بدر وغزوة أحد وغيرها من المعارك الهامة. تم تسليط الضوء على الأحداث والتكتيكات التي استخدمها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المعارك، بالإضافة إلى عدد الغزوات التي قادها.

شهدت الفعالية مشاركة واسعة من قبل محبي التاريخ والثقافة والدين الإسلامي. حيث قدمت رباب أحمد عرضًا مميزًا يجمع بين المعرفة التاريخية والسرد القصصي المشوق، لتنقل المشاركين إلى تلك الفترة الزمنية المهمة في تاريخ الإسلام.

تعد هذه الفعالية الثقافية جزءًا من جهود قصر ثقافة الخارجة في نشر التوعية الثقافية وتعزيز الروح الوطنية بين أفراد المجتمع المحلي. وتستمر الهيئة العامة لقصور الثقافة والفروع الثقافية في العمل على تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية التي تساهم في إثراء المشهد الثقافي في مصر.

فعالية ثقافية بعنوان "معارك الرسول صلى الله عليه وسلم وعدد غزواته" بالخارجة

فعالية ثقافية بعنوان "معارك الرسول صلى الله عليه وسلم وعدد غزواته" بالخارجة