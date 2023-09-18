تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام دورتموند بدوري الأبطال

يواصل باريس سان جيرمان استعدادته القوية لمواجهة بوروسيا دورتموند، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2023/2024.

ويبحث لويس إنريكي، المدير الفني لـ باريس سان جيرمان، عن تصحيح المسار، بعد النتائج السلبية التي يقدمها العملاق الفرنسي في المسابقة المحلية خلال الموسم الحالي.

وأوقعت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند المجموعة السادسة، والتي تضم ميلان الإيطالي ونيوكاسل يونايتد.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام دورتموند

حارس المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: حكيمي، ماركينيوس، سكرينيار، هيرنانديز.

الوسط: زائير إيمري، أوجارتي، فيتينها.

خط الهجوم: ديمبيلي، كولو مواني، مبابي.

موعد المواجهة المرتقبة

تنطلق مواجهة باريس سان جيرمان أمام بوروسيا دورتموند في العاشرة من مساء غدًا الثلاثاء، في اللقاء الذي يستضيفه ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية.

تاريخ المواجهات

ألتقى باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في أربعة مواجهات من قبل، حيث تعادلا الفريقين في مباراتين في الدوري الأوروبي في نسخة 2010 وفاز كل فريق في مباراة في دوري أبطال أوروبا نسخة 2020 إلا أن باريس تفوق بفارق الأهداف وتأهل إلى ربع النهائي البطولة.