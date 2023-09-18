يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة الاتحاد وأجمك الأوزبكي بث مباشر في دوري أبطال آسيا اليوم

يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة الاتحاد وأجمك الأوزبكي بث مباشر في دوري أبطال آسيا اليوم، يستعد الاتحاد لبداية مشواره في دوري أبطال آسيا 2023-2024، بمواجهة فريق أجمك الأوزبكي، على استاد الأمير عبد الله الفيصل.

نظام بطولة دوري أبطال آسيا العام الحالي يشهد اختلافا كبيرا عن المواسم الماضية، حيث تم إلغاء نظام التجمع بمنافسات دور المجموعات، وأصبح الآن يلعب الفريق 3 مباريات داخل الارض و3 مباريات خارج الأرض، وتقام المباريات الإقصائية بنظام خروج المغلوب في الذهاب والإياب.

واستطاع اتحاد جدة الفوز في المباراة الجولة السادسة من دوري روشن السعودي ضد فريق الأخدود بهدف واحد أحرزه النجم الفرنسي كريم بنزيما بعد مباراة مثيرة شهدتها ملعب الجوهرة في جدة.

وبهذه النتيجة رفع اتحاد جدة رصيده إلى 15 نقطة من 6 مباريات في المركز الثاني خلف الهلال المتصدر حيث استطاع الفوز في خمس مباريات والخسارة في مباراة وحيدة أمام الزعيم في كلاسيكو السعودية بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة.

ويخوض فريق اتحاد جدة السعودي مباراة اليوم والتي تقام على ارض استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة متسلحًا بالأرض والجمهور حيث يسعى لتحقيق الفوز على فريق أجمك الأوزبكي الذي يحل ضيفًا عليه.

ويتواجد فريق اتحاد جدة في الموسم الحالي من دوري أبطال آسيا بوصفه حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين خلال الموسم الماضي.

ويسعى اتحاد جدة للمنافسة بقوة على التتويج بلقب النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا في ظل تدعيم صفوفه بعدد كبير من النجوم مثل نجولو كانتي وإيجور كورنادو وعبد الرزاق حمد الله ورومارينيو.

يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد وأجمك الأوزبكي عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة الاتحاد وأجمك الأوزبكي عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

ويتواجد فريق اتحاد جدة حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 15 نقطة بعد فوزه فى 5 مباريات وخسارته في لقاء وحيد.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وأجمك في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي حصلت على حقوق إذاعة مباريات دوري روشن السعودي والبطولات الآسيوية داخل المملكة.

كما يمكن المتابعة عبر قنوات beIN AFC خارج الأراضي السعودية، بينما تنقل قنوات أبوظبي الرياضية البطولة داخل الإمارات.