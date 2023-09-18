باريس وبوروسيا دورتموند.. مواجهة قوية في دوري الأبطال

يستعد عشاق كرة القدم الأوروبية مواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع باريس سان جيرمان بنظيره بوروسيا دورتموند الألماني، ضمن مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

وكان باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند قد وقعا في المجموعة السادسة النارية، والتي تضم ميلان الإيطالي ونيوكاسل يونايتد.

ويرغب باريس سان جيرمان بقيادة المدرب الاسباني لويس إنريكي في تجاوز النتائج السلبية التي يعاني منها الفريق خلال الفترة الماضية.

بينما يبحث بوروسيا دورتموند عن تحقيق الفوز من أجل البدأ بقوة في الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة.

موعد مباراة باريس وبوروسيا دورتموند

يلتقي باريس سان جيرمان بنظيره بوروسيا دورتموند في العاشرة من مساء الغد، في المباراة التي يستضيفها ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية.

القنوات الناقلة

تُنقل مواجهة باريس أمام دورتموند عبر شبكة قنوات “بين سبورتس” القطرية، والتي حصلت على حقوق بث البطولة خلال المواسم الطويلة الماضية.

تاريخ مواجهات باريس ودورتموند

تواجه باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في 4مباريات، تعادلا في مباراتين في الدوري الأوروبي في نسخة 2010 وفاز كل فريق في مباراة في دوري أبطال أوروبا نسخة 2020 إلا أن باريس تفوق بفارق الأهداف وتأهل إلى ربع النهائي البطولة.