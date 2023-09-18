تشافي: نبحث عن اتخاذ خطوة في دوري أبطال أوروبا

أكد تشافي هيرنانديز، المدير الفني لـ برشلونة الإسباني، عن أنه وصل للشكل الذي يريده من لاعبي البارسا، خلال الفترة الحالية.

وأكد أنه يبحث عن اتخاذ خطوة للأمام في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الوصول للحالة التي أصبح عليها الفريق خلال الفترة الحالية.

تصريحات تشافي

وقال تشافي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة أنتويرت: "نجحنا في الوصول للشكل الذي نريده، وأظن أن حان الوقت لاتخاذ خطوة للأمام في بطولة دوري أبطال أوروبا".

وأكمل: "نبحث عن الاستمرارية وبناء على ما حدث أمام ريال بيتيس، لابد من المحافظة على مستوانا وتقديم أفضل ما لدينا، هدفنا الأساسي الآن هو التأهل إلى دور الستة عشر من دوري الأبطال".

وأضاف: "خلال الموسم المنصرم لعبنا بشكل جيد، لكن لم نتمكن من عبور دور المجموعات، لكن الفريق كما هو".

وتابع: "الفريق لم يفقد هيبته، وهذا ما وجدته من وسائل الإعلام في زيارة بايرن ميونخ وكذلك إنتر ميلان في الموسم الماضي".

وأكمل: "في البلوجرانا توجد الضغوط بشكل دائم وهذا هو الطبيعي، لقد حققت 4 ألقاب دوري أبطال ما بين عامي 2006 و2015 عندما كنت لاعبًا".

وأردف: "هذا ما يجعل مطالب الجماهير وحشية، دائمًا ما يريدون الأفضل وتحقيق الألقاب".

بينما تطرق للحديثعن حالة اللاعبين، فقال: "لا أستطيع أن احدد موعد عودة بيدري، لكنه يعمل على نفسه من أجل المشاركة في التدريبات بشرعة".

وعن أراخو، قال تشافي: "المدافع الأوروجوياني تعافى تمامًا، لكن لا نريد المجازفة بمشاركته غدًا، تحدثت معه وتوصلنا لاتفاق بأن يحصل على راحة أكبر".

وأتم تصريحاته بالحديث عن فيليكس وكانسلو، فقال: "أشعر بالراحة بتواجد جواو في مركز الظهير الأيمن، في المقابل أليخاندرو بالدي، هذا الأمر جيد بالنسبة لبرشلونة وأيضًا طريقة اللعب، بينما فيليكس فقد أظهر جودته أمام ريال بيتيس، وننتظر منه المزيد".