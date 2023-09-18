طرح مناهج جديدة في 10 مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية

كشف محمد فوزي، نائب مدير مشروع قوى عاملة مصر، عن طرح مناهج جديدة قائمة على الكفاءة في 10 مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية والمساعدة في تجديد التعليم التجاري.

جاء ذلك خلال احتفالية قبول دفعة جديدة في المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية IATS (10 مدارس)، اليوم الإثنين، وانطلاق المعسكر التدريبي لإعداد الطلاب الجدد للعام الدراسي الجديد، بالتعاون بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ممثلة في مشروع قوى عاملة مصر وبحضور رؤساء مجالس إدارات الشركات العشر المشاركة في المشروع.

وأوضح نائب مدير مشروع قوى عاملة أن المشروع سيعمل على مساعدة 50000 من خريجي التعليم والتعليم الفني في العثور على عمل وتوفير 30000 تدريب داخلي لطلاب المدارس الفنية.

ولفت نائب مدير مشروع قوى عاملة مصر إلى أن المشروع سيقوم بدعم 60 مدرسة في التقدم للحصول على الاعتماد بهدف الحصول على ما لا يقل عن 30 مدرسة، ومرکزللتدريب المهني، معتمدين، كما سيؤهل المشروع 200 مقيم جودة للتدقيق الخارجي والداخلي، وترخيص 6000 مدرس التعليم الفني و 200 مدرب رئيسي في أكاديمية معلمي التعليم الفني والمهني؛ تطوير 30 حزمة تدرسية لتدريسها في الأكاديمية.

وأوضح أن المشروع سوف يدعم إنشاء 3 مجالس المهارات القطاعية، وخفض معدلات دوران العمالة في 30 شركة تطوير 6000 باحث عن عمل بالمهارات المطلوبة في سوق العمل، وضمان حصول 80% من المتدربين من الباحثين عن عمل على فرصة عمل ورفع مستوى 1200 عامل حالي من خلال التعلم المستمر؛ وإضفاء الطابع المؤسسي على برنامج التوظيف، وإعادة التدريب، والاستبقاء في الكيانات ذات الصلة سوف يقوم مشروع "قوى عاملة مصر" بانشاء وبناء قدرات مجلس شراكة اقتصادية جديد في محافظتي، ورفع قدرة منظمتان غير حكوميتين أو مراكز بحثية لتنفيذ تدخلات واستراتيجيات لتحسين كفاءة سوق العمل، وتحديد ثلاثة إصلاحات لسوق العمل لتناولها

الأطراف المعنية.

وأوضح نائب مشروع القوى العاملة أن الهدف هو المساعدة في تحويل نظام التعليم الفني، والتدريب المهني لخلق المهارات اللازمة لسوق مصري تنافسي عالميا.

المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تطبق التعليم القائم على الممارسة العملية

وأكد نائب مشروع القوى العاملة أن المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تطبق أساليب التعليم المبنية على الجدارات والتعلم القائم على الممارسة العملية، والمناهج المحدثة، وتعمل على تحسين نظام التعليم الفني لتلبية احتياجات سوق العمل.

وأشار نائب مدير مشروع قوى عاملة إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تتناول تخصصات جديدة متميزة بالتعاون مع شركاء القطاع الخاص وتتوسع في تدريس اللغات الأجنبية.

وأكد نائب مدير مشروع قوى عاملة أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية الدولية تتسم بيئة التعلم بالمدارس بكونها خضراء ورقمية وذكية، موضحا الي ان مشروع قوي عاملة مصر يعمل في 15 محافظة في الوجة القبلي ومنطقة الدلتا.

