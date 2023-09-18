8.5 ألف طالب تقدموا إلى المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية 2023

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تقديم 8 آلاف و500 طالب في المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية هذا العام.

جاء ذلك خلال احتفالية قبول دفعة جديدة في المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية IATS (10 مدارس)، اليوم الإثنين، وانطلاق المعسكر التدريبي لإعداد الطلاب الجدد للعام الدراسي الجديد، بالتعاون بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ممثلة في مشروع قوى عاملة مصر وبحضور رؤساء مجالس إدارات الشركات العشر المشاركة في المشروع.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الإقبال على المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية ارتفع هذا العام بسبب تغير الصورة الذهنية للتعليم الفني في المجتمع.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن الطلاب فضلوا التقديم في المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية عن بقية أنواع التعليم بعد المرحلة الإعدادية ما يؤكد نجاح تلك المدارس.

جودة المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن جودة التعليم ومستوى الخريجين في المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية على أعلى مستوى.

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه يتم تنمية مهارات الطالب علي جميع الاصعدة، ولا يتم إعدادهم فقط لسوق العمل ولكن يتم إعدادهم دائما لتطوير أنفسهم دائما، مؤكدا أن طلاب المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية يمتلكون من أدوات المعرفة والمهارات.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن الصورة الذهنية للتعليم الفني في مصر قد تغيرت وأصبح هناك عدد كبير من الطلاب يفضلون الالتحاق بمدارس التعليم الفني.

ونبه وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير التعليم الفني والمهني كما ونوعا كهدف أسمى لاستراتيجية طموحة؛ لتطوير التعليم الفني، وذلك انطلاقا من استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠، الرامية إلى إتاحة التعليم الفني والتدريب المهني لجميع الطلاب، دون تمييز وتحسين جودة منظومة التعليم الفني والتدريب ومخرجاتها.

أهمية المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

وأشاد وزير التربية والتعليم بدور المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية التي غيرت نظرة المجتمع إلى التعليم الفني، وكانت نموذجا مميزا.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تعد استراتيجية الدولة بهدف الاستثمار في مجال التعليم .

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن بعض الدول طلبت فنيين من خريجي المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، مؤكدًا أن التعليم الفني يقوي الاقتصاد القومي.

وتعد المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية IATS هي الأولى من نوعها في مجال التعليم الفني والدراسة فيها بالمجان.

وتضاعف عددها من خمس مدارس إلى عشرة خلال عام واحد فقط، واستقبلت المدارس الخمس الأولى دفعتين حتى الآن فيما تستقبل المدارس الجديدة الدفعة الأولى خلال هذا الاحتفال.