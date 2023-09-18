تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام المصري في افتتاح الدوري

تترقب جماهير الكرة المصرية انطلاق مسابقة الدوري الممتاز، للموسم الجديد، والمقرر انطلاقه، اليوم، بمباراة طلائع الجيش والبنك الأهلي، بينما يفتتح، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشوار الدفاع عن اللقب، بمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، مساء غدٍ الثلاثاء، على ستاد برج العرب بالاسكندرية.

من المنتظر أن يشهد تشكيل الأهلي في مواجهة المصري البورسعيدي عددً من التغييرات، حيث، استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، على الاعتماد على الثنائي، محمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم في قلب الدفاع، وهو التشكيل الأساسي الذي سوف يعتمد عليه في الجانب الخلفي للفريق في الموسم الجديد، ليضم خط الدفاع كلًا من: محمد هاني ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول.

واعتمد كولر على الثنائي ياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم في العديد من المباريات الموسم الماضي .

كما استقر كولر على الاعتماد على الثلاثي انطوني موديست وبيرسي تاو ومحمد مجدي قفشة، بشكل أساسي في وسط الملعب، أمام المصري البورسعيدي، في ظل غياب الثنائي حسين الشحات ومحمود عبدالمنعم كهربا، بسبب إيقافهما من اتحاد الكرة.

وكان اتحاد الكرة قرر إيقاف كهربا لمدة 6 مباريات، بسبب أزمة الهتافات في مباراة الزمالك، بينما تم إيقاف حسين الشحات مباراتين، بسبب واقعة محمد الشيبي، لاعب بيراميدز، في الموسم الماضي.

غياب إمام عاشور:

من المتوقع أن يغيب إمام عاشور عن تشكيل الأهلي في مواجهة المصري، بعد تعرضه للإصابة بكدمة في وجه القدم خلال مباراته الرسمية الأولى مع الأهلي، أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الأفريقي.

ويخضع إمام عاشور لاختبار طبي أخير على هامش مران الفريق الختامي مساء اليوم الإثنين قبل السفر إلى الإسكندرية للمبيت والدخول في معسكر مغلق حتى موعد المباراة.

التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة المصري:

من المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي أمام المصري، كالتالي:

حارس المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، إمام عاشور

خط الهجوم: بيرسي تاو، رضا سليم، موديست

قائمة الأهلي لمواجهة المصري:

من المقرر أن يعلن الأهلي عن قائمة مباراة الفريق أمام المصري، عقب انتهاء تدريبات الفريق الجماعية اليوم قبيل السفر إلى الإسكندرية.