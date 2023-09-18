"المواطنة والتنشئة السياسية".. لقاء توعوي بمركز شباب سلامون في طما

نظمت مديرية الشباب والرياضة بسوهاج فعاليات اللقاء التوعوي المواطنة والتنشئة السياسية بمركز شباب سلامون التابع لإدارة شباب طما شمال محافظة سوهاج بمشاركة 50 من أعضاء مراكز الشباب في إطار فاعليات مبادرة « صيف شبابنا » التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة في كافة محافظات الجمهورية تحت رعاية الاستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة.

حاضر اللقاء الأستاذة الدكتورة سحر هاشم بكلية الآداب بجامعة سوهاج والتي قامت بالقاء الضوء حول المواطنة التقليديه من خلال العادات التقليدية، والمواطنه الرقميه وارتباطها بالمواقع الإلكتروني، والعادات والاعراف والقوانين التي اتفق عليها المجتمع والتي تشجع النشء والشباب على السلوك الايجابي من خلال المشاركه السياسيه .



وأشار الدكتور محمد فريد شوقي لأهمية المشاركة الشبابية والمجتمعية حيث تشكل جزءً هامًا من تنمية المجتمع بشكل شامل والدولة المصرية لها دور واضح وملموس نحو بناء قدرات الشباب و تعزيز الابتكار والإبداع لديهم من خلال الانخراط في الأنشطة المجتمعية وتمكن الشباب من المشاركة في عمليات صنع القرار والمساهمة في تشكيل السياسات والبرامج التي تؤثر في حياتهم وحياة المجتمع بشكل عام.



جدير بالذكر أن مبادرة « صيف شبابـنا » تعمل على تعزيز دور النشء والشباب كمورد هام وعامل فاعل في التنمية المستدامة لمصر وتمكينهم من المساهمة في بناء مستقبل أفضل نحو الجمهورية الجديدة .