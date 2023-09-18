قضايا جنائية انتهت بأحكام مُشددة.. والقاسم المشترك تهمة "التخابر"

أسدلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر اليوم الاثنين، الستار على وقائع محاكمة المتهم تامر رمضان عبد الحفيظ في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع داعش"، بعدما قضت بمعاقبة بالسجن المؤبد.

القضية ليست الأولى من نوعها المتعلقة بالتخابر مع جهات أجنبية، ولكن سبقها العديد من القضايا الهامة من نفس الإطار، استقطبت نحوها أنظار وسائل الإعلام لفترات طويلة، نستعرض أبرزها خلال السطور التالية..

الغواصات الألمانية

في أواخر مارس 2015، قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بالمؤبد لرمزى الشبينى واثنين من ضباط الموساد الهاربين، و15 سنة لسحر سلامه، وإلزام المتهم الأول رمزى الشبينى برد 80 ألف يورو، وإلزام سحر برد 10 آلاف يورو فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية "الغواصات الألمانية".

تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أكدت أن المتهمين المصريين اتفقا مع ضابطى الموساد المتهمين بالقضية، على إمدادهما بمعلومات إستراتيجية تتعلق بالأوضاع الداخلية فى مصر، وتقييم أداء المنشآت الاقتصادية، وأن المخابرات الإسرائيلية أمدتهما بأجهزة كمبيوتر ووحدات تخزين مشفرة، وحقائب ذات جيوب سرية لنقل وتمرير تلك المعلومات للجانب الإسرائيلية. وأسندت النيابة إلى المتهمين الأول والثانى جرائم التخابر لمصلحة دولة "إسرائيل"، وإمداد المتهمين الثالث والرابع بالمعلومات الداخلية للبلاد بقصد الإضرار بالمصلحة القومية، مقابل الأموال والهدايا العينية التى حصلا عليها، علاوة على معاشرة المتهم الأول لسيدات من عناصر المخابرات الإسرائيلية جنسيًا.

معاقبة قيادات الإخوان بتهمة التخابر

وفي يوليو 2021، قضت محكمة النقض برفض طعن 16 من المدانين بقضية التخابر مع منظمه أجنبية بينهم محمد بديع مرشد الإخوان وقضت بتأييد الأحكام الصادرة ضدهم من الجنايات بعقوبات تراوحت مددها بين السجن 7 سنوات إلي السجن المؤبد.

كانت محكمة الجنايات قد أصدرت في سبتمبر 2019 حكمها بمعاقبة 11متهمًا بالسجن المؤبد لادانتهم بتهمة "التخابر"، وهم كل من (محمد بديع و محمد خيرت الشاطر ومحمد سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي وسعد الحسيني وحازم فاروق ومحيي حامد وخالد سعد وخليل العقيد و أحمد محمد عبد العاطي).

كما قضت محكمة الجنايات بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات وهم كل من (عصام الحداد وأيمن سيد أحمد وأحمد الحكيم)، وعاقبت المحكمة متهمين اثنين بالسجن 7 سنوات هما كل من (محمد فتحي رفاعة وأسعد الشيخة).

وجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات التخابر مع منظمات أجنبية مقارها خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

أحكام مُغلظة بقضية التخابر مع داعش

وفي مايو 2022 قضت الدائرة الأولى إرهاب، بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المؤبد، لاتهامهم بالتخابر مع تنظيم داعش الإرهابى، كما قضت بالمشدد 3 سنوات لمتهمة وبراءة 3 آخرين، بجانب قرار المحكمة بوضع 3 من المتهمين والكيان التابعين له على قوائم الإرهاب.

جاء فى أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثانى قاما بالتخابر لدى من يعملون لمصلحة جماعة إرهابية خارج مصر، بأن اتفق المتهم الأول مع المتهم الثالث ومجهولين من أعضاء جماعة داعش الإرهابية بالخارج، على تمويل أعضاء بالجماعة بالداخل بمعلومات حول منشآت حيوية بالبلاد هي ميناء رأس جرجوب البحري، ومحطتا سكك حديد سيدي جابر ورمسيس، وبالأموال اللازمة لاستهدافها بعمليات إرهابية، وكلفوا المتهم الثاني القيادي بالجماعة بالداخل بالتواصل مع المتهم الأول لتلقي المعلومات والأموال والاتفاق على مخطط تنفيذ العمليات، فأرسل المتهم الثاني المتهمين الرابع والخامس لاستلام الأموال تمهيدا لتنفيذ مخطط الجماعة الإرهابية.

كما تضمن الإحالة أن المتهم الثالث وآخرين اتفقوا مع المتهمين الأول والثاني وساعدوهما على ارتكاب جريمة التخابر، بأن اتفقوا معهما على ارتكابها داخل البلاد وساعدوا المتهم الأول بإمداده بقناة اتصال بالمتهم الثاني عبر تطبيق التواصل "تليجرام" لتسليمه الأموال والمعلومات المعدة لاستهداف المنشآت المشار اليها، وكلفوا الاخير بإتمام التواصل وتلقى الأموال والمعلومات بغرض الإعداد لارتكاب الجرائم الإرهابية، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق.