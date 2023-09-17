المشدد لـ3 متهمين بالاتجار في المواد المخدرة بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج ، المتهم "ح.ج.ا" 27 سنة عامل و"ا.م.ش" عامل و"م.ق.ر"24 سنة عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص في الاتجار فى الحشيش المخدر بدائرة مركز سوهاج.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز سوهاج عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص في الاتجار فى الحشيش المخدر وترويجه على عملائهم من أصحاب الكيف وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المنهمين وبمواجهتهم اعترفوا بالاتجار فى المخدرات وتمت احالتهم الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.



وفي السابق نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من ضبط المتهمين بقتل شاب بقرية سماتاي التابعة لمركز قطور، بعد أن قاما بالتعدي عليه بالضرب بسلاح ابيض بسبب خلافات بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بمقتل شاب بقرية سماتاي التابعة لمركز قطور.



وانتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين مقتل شاب في العقد الثالث من العمر إثر اصابته بطعنات نافذة أودت بحياته في الحال، وتبين أن مرتكبي الواقعة متهمين اثنين إثر خلافات مع المجني عليه، وتم ضبط الجناة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.