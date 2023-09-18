المشدد 3 سنوات لعامل متهم بالاتجار في المواد المخدرة

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الاثنين، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لإدانته بالإتجار في المواد المخدرة بمنطقة كرداسة.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 3167 لسنة 2023 جنايات كرداسة، للمتهم "س . ج"، 20 سنة، عامل، في يوم 26 مارس الماضي أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الميثامفيتامين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم أثناء عمليه بيعه لمواد مخدرة وبتفتيشه عثرعلى مواد مخدرة ومبلغ مالي، وبمواجهته اقر بالإتجار في المواد المخدرة والمبلغ المالي متحصلاته.

ومن جهة أخري قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، إحالة ٣ متهمين نقبوا عن الآثار داخل منزل فى منطقة مصر القديمة، للمحاكمة الجنائية، حيث أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المُشار إليه وأمكن ضبط (3 أشخاص) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه "ملك أحدهم"، وعُثر بداخلها على حفرة بعمق 10 أمتار.. وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب).. وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.



