الإثنين 18 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

6 نوفمبر.. محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب ممدوح عباس

مرتضى منصور
مرتضى منصور

 أجلت محكمة جنح الاقتصادية اليوم الإثنين، جلسة محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، لاتهامه بسب وقذف ممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك لجلسة 6 نوفمبر مع إرفاق شهادة من محكمة النقض.

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غدًا.. استكمال جلسة محاكمة مرتضى منصور في سب محمود الخطيب

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أسباب حبس مرتضى منصور 6 أشهر

6 نوفمبر.. محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب ممدوح عباس  

وقدم ممدوح عباس، دعوى حملت رقم 995 لسنة 2023، ضد مرتضى منصور اختصمه فيها بتهمة السب والقذف والإزعاج على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكي، قضت بحبس رئيس نادي الزمالك 6 أشهر مع النفاذ وغرامة 20 ألف جنيه، لإدانته بسب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات، في القضية رقم 113 لسنة 2023 وارد مالية.

القبض على ديلر لحيازتها كمية من المواد المخدرة بالغربية 

كما تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الغربية من ضبط سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، وبحوزتها كمية لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرامات، وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة.

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