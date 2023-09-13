غدًا.. استكمال جلسة محاكمة مرتضى منصور فى سب محمود الخطيب

تستكمل المحكمة الاقتصادية، غدًا الخميس، محاكمة المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق، في القيضة المحالة من نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال في القضيتين رقمي 1208 و1228 لسنة 2023 جنح اقتصادية، بتهمة سب وقذف رئيس نادي الأهلي محمود الخطيب، والمستشار القانوني للنادي محمد عثمان.

كان قد قدم المستشار القانوني للنادي الأهلي محمد عثمان، بلاغات للنائب العام بتاريخ 7 سبتمبر العام الماضي، و9 سبتمبر الجاري، باعتباره متضرر من المتهم المذكور لقيامه بارتكاب جرائم سب وقذف في حقهما، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم، من خلال مداخلتين بتاريخ 2022/8/22 الأولى ببرنامج زملكاوى المذاع على قناة نادى الزمالك، والمداخلة الثانية ببرنامج يدعى “البلدوزر” على قناة “الشمس”.