أسباب حبس مرتضى منصور 6 أشهر

أودعت الدائرة الثانية جنايات بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر محمد السبكي، حيثيات حكمها في القضية رقم 345 لسنة 2023 جنح مالية ضد المتهم مرتضى منصور، والتى قضت بحبسه 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه.

وقالت المحكمة في حيثيات حبس مرتضى منصور 6 أشهر مع النفاذ بتهمة سب موظفة عمومية بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونًا: حيث إن الوقائع حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة لتحصل في أنه خلال الفترة ما بين تاريخ 20 يناير لسنة 2021 نشر المتهم مرتضى أحمد محمد منصور عددا من مقاطع الفيديو المصورة والمنشورات على صفحته الشخصية المسماة باسمه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والقناة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، التي يطلع عليها عدد من الناس بغير تعبير، استد فيها إلى المجني عليها لمياء خيري محمد أحمد، موظف عام مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات، أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقابها بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا، وهي أنها ارتكبت تزويرًا في التقرير الذي أعدته اللجنة رئاستها المشكلة من الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن رصد بعض المخالفات المالية بنادي الزمالك للألعاب الرياضية إبان رئاسته له وبأنها وعضوًا آخر باللجنة المذكورة لم يحررا ذلك التقرير وما رصده من مخالفات مالية، وإنما تركا لشخص آخر يعمل بوظيفة مدير مالي بالنادي تابع الخصمة الرئيس السابق للنادي ممدوح عباس كتابة ذلك التقرير مكانهما.

وأضافت الحيثيات أن المتهم مرتضى منصور اتهمها بأنها حصلت مقابل ذلك على سيارة ماركة رينو، وكان ذلك بسبب أداء وظيفتها المذكورة، ونشر المتهم بتاريخ 2021/1/20 مقطع فيديو مصور على صفحته وقناته المذكورتين ظهر فيه بنفسه متحدثًا قال فيه ما نصه: يا جماعه جالي 700 مليون جنيه اللي كاتبهم طارق حشيش بتاع ممدوح عباس لما عينه مدير مالي، هو اللى كاتب المخالفات من لمياء خيري بتاعة الجهاز المركزي.

كما نشر المتهم بتاريخ 2021/5/17 مقطع فيديو مصور آخر على صفحته وقناته المذكورتين ظهر فيه قائلا: هو طارق حشيش المحاسب بتاع ممدوح عباس اللي داخل الفيديو اللي جاي هتشوفوا الخراب اللى عامله مع لمياء خيري اللي كتبت التقرير الأولاني والثاني والثالث، ومع أحمد الشيخ، وقولت لكم هوريكم بالبرهان إن أنا معنديش مخالفات خالص ومش هما اللي كتبوه، لا أحمد الشيخ ولا لمياء اللي كاتبه التقرير طارق حشيش.

وكذلك نشر المتهم بتاريخ 20-9-2021 مقطع فيديو مصور آخر على صفحته وقناته سالفتا الذكر، ظهر فيه قائلا: هتشوفوا مزور التقرير، والسيد طارق حشيش اللي كتب التقرير مكان لمياء خيري، وهتشوفوا إزاي هي بالبلطجة وبعربية رينو سابت طارق حشيش يكتب اللي عايز يكتبه.