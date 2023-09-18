النفط يواصل مكاسبه ويقترب من مستوى 95 دولارًا للبرميل

واصلت أسعارالنفط، في الارتفاع خلال تعاملات اليوم الإثنين 18 سبتمبر، ليسجل سعر خام برنت للعقود الآجلة نحو 94.37 دولار للبرميل، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 91.29 دولار للبرميل، حيث ارتفعت الأسعار بنحو 1%.

وأعلنت الحكومة اليابانية، عن تقديم منحتين لليمن لمشروع منع تسرب النفط من الخزان العائم صافر وتفريغها بمبلغ حوالي مليون دولار أمريكي، ومشروع إعادة تأهيل الطرق الحضرية في العاصمة المؤقتة عدن بقيمة حوالي 3 ملايين دولار.

وأوضحت السفارة اليابانية لدى اليمن - في بيانين نقلتهما وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت) - أن السفيرة فوق العادة والمفوضة ونائبة الممثل الدائم لليابان لدى الأمم المتحدة شينو ميتسوكو تبادلت مع الأمين العام المساعد ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبد الله الدردري، المذكرات لدعم مشروع منع تسرب النفط من الخزان العائم صافر وتفريغها، كما تبادلت القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة اليابان لدى اليمن إيشيباشي مارينو مذكرات مع ممثل ومدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) في عمان محمد عثمان أكرم، لدعم مشروع إعادة تأهيل الطرق الحضرية في عدن.

توفير المعدات اللازمة لإرساء المنشأة البديلة

وأشارت السفارة، إلى أنه من خلال مشروع منع تسرب النفط من الخزان العائم صافر سيتم توفير المعدات اللازمة لإرساء المنشأة البديلة، التي تم نقل النفط إليها من صافر، ومنع حدوث أضرار بيئية واسعة النطاق وخسائر اقتصادية عالمية في المنطقة البحرية المحيطة والتي من الممكن أن تكون ناجمة عن تسرب النفط من صافر، منوهة بأن مشروع إعادة تأهيل الطرق الحضرية في عدن يهدف لإعادة تأهيل الطرق الحضرية في مدينة عدن لتحسين الوصول إلى المرافق الرئيسية والمجتمعات الحضرية الأكثر ضعفا، بما في ذلك النازحين داخليا، والمساهمة في دعم إعادة إعمار اليمن في المستقبل.

وجددت السفارة التزام حكومة اليابان بمواصلة العمل بنشاط، بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية، لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.

حددت شركة أوكيو العمانية لشبكات الغاز، وهي شركة خطوط الأنابيب التابعة لشركة النفط الحكومية العملاقة "أوكيو"، النطاق السعري لطرح أسهمها للاكتتاب العام.

وتخطط الشركة لطرح ما يصل إلى 49 بالمئة من أسهمها فيما يمكن أن يكون أكبر طرح عام أولي في بورصة مسقط.

وحددت الشركة في إفصاح للهيئة العامة لسوق المال النطاق السعري بين 131 و140 بيسة عمانية للسهم الواحد أي ما يعادل 0.131 و0.140 ريال (0.34 إلى 0.36 دولار) للمستثمرين من المؤسسات و126 بيسة للسهم الواحد للمستثمرين الأفراد.

ووفقا لحسابات وكالة رويترز المستندة إلى مؤشرات التخصيصات لمختلف فئات المستثمرين فإن من شأن قيام الشركة بطرح نحو 2.12 مليار سهم أن يجعل قيمتها تقدر بنحو 588 مليون ريال (1.53 مليار دولار).

وتقتفي سلطنة عمان بذلك أثر جارتيها أبوظبي والسعودية في التطلع إلى بيع حصص في أصول الطاقة مستفيدة من تعافي أسعار النفط الخام لجذب المستثمرين الأجانب.