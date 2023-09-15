الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا جاهز ويبدأ العمل قريبًا

خط أنابيب النفط
خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا

 أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” بأن وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، قال إن فحص خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا اكتمل، وسيكون خط الأنابيب جاهزًا "من الناحية الفنية" للتشغيل قريبًا.

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خط الأنابيب الواقع في شمال العراق:

 أوقفت تركيا التدفقات عبر خط الأنابيب الواقع في شمال العراق في 25 مارس، بعد أن أمر حكم في قضية تحكيم صادر عن غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد عن الصادرات غير المصرح بها من حكومة إقليم كردستان العراق بين عامي 2014 و2018.

أعمال الصيانة في خط الأنابيب: 

 بدأت تركيا بعد ذلك أعمال الصيانة في خط الأنابيب الذي يمر عبر منطقة نشطة زلزاليًا، الذي تقول إنه تضرر بسبب فيضانات.

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