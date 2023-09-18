الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

تونس وسلطنة عمان تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي

وزير الاقتصاد والتخطيط
وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد

 

بحث وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد اليوم مع وزير الاقتصاد العُماني سعيد بن محمد الصقري، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين،وذلك على هامش المنتدى المشترك للأعمال الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والتخطيط بالعاصمة العُمانية مسقط من 17 إلى 19 سبتمبر الجاري.

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وجري خلال اللقاء بحسب ما ذكرته الوزارة التونسية التأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة ويفتح آفاق جديدة في مختلف المجالات، الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وغيرها.

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