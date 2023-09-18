تونس وسلطنة عمان تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي

بحث وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد اليوم مع وزير الاقتصاد العُماني سعيد بن محمد الصقري، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين،وذلك على هامش المنتدى المشترك للأعمال الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والتخطيط بالعاصمة العُمانية مسقط من 17 إلى 19 سبتمبر الجاري.

وجري خلال اللقاء بحسب ما ذكرته الوزارة التونسية التأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة ويفتح آفاق جديدة في مختلف المجالات، الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وغيرها.