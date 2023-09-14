وزير التجارة الجزائري يطير إلى تونس في زيارة رسمية

يبدأ وزير التجارة الجزائري، "الطيب زيتوني"، غدًا الجمعة، زيارة عمل إلى تونس، لترأس رفقة نظيرته التونسية اجتماع الدورة الخامسة من اللجنة المشتركة الجزائرية التونسية لمتابعة المبادلات التجارية، حسبما أفادت وسائل إعلام جزائرية، مساء اليوم الخميس.

وبحسب بيان وزارة التجارة الجزائرية، ستركز أعمال هذه الدورة على "بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على المستوى التجاري والاقتصادي".

وأضاف البيان أن هذه اللجنة ستكون فرصة سانحة لتسريع وتيرة الجهود الجارية في تنمية العلاقات بين مؤسسات وهيئات البلدين في مجال تطوير المبادلات التجارية، وكذلك تعزيز التشاور والتنسيق من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي الثنائي.

تونس تمنع زيارة وفد البرلمان الأوروبي

منعت تونس وفدا من البرلمان الأوروبي من دخول أراضيها، ما أثار ردود فعل قوية من أعضاء البرلمان الأوروبي، الذين دعا بعضهم إلى تعليق اتفاق الهجرة المبرم بين الاتحاد الأوروبي وتونس.

ومن المفترض أن تؤدي هذه الشراكة، التي تم التوقيع عليها وسط ضجة كبيرة في يوليو في تونس، إلى تقليل عدد المهاجرين الذين يغادرون الساحل التونسي مقابل مساعدات أوروبية تبلغ عدة مئات الملايين من اليورو.

وكان من المقرر أن يتوجه الوفد المكون من خمسة أعضاء في البرلمان الأوروبي، بما في ذلك ثلاثة فرنسيين، إلى تونس الخميس "لفهم الوضع السياسي الحالي بشكل أفضل" وتقييم هذا الاتفاق.