رئيس تونس يُؤكد ضرورة استكمال الحركة الدبلوماسية سريعًا

بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، مع نبيل عمار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ضرورة استكمال الحركة الدبلوماسية في أسرع وقت حتى يلتحق السفراء والقناصل الجدد بمراكز عملهم، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الخميس.

وشدّد رئيس الجمهورية التونسية على ضرورة أن يعمل كل سفير على تمثيل تونس أحسن تمثيل في أي عاصمة وفي أي محفل ويستحضر في كل آن وحين أنه يمثل دولة مستقلة ذات سيادة، والسيادة داخلها ملك للشعب التونسي وحده.

كما ذكّر بالمهام الموكلة إلى القناصل وضرورة تحميلهم المسؤولية لتيسير الخدمات للتونسيين المقيمين بالخارج.

وعلى صعيد آخر، تم التطرق، مجددا، إلى ملف استرجاع الأموال المنهوبة وذلك بعمل دبلوماسي مكثف وبطرق جديدة وبشكل جماعي في الداخل مع سائر الوزارات المعنية وبالتنسيق مع كل الدول في الخارج، وخاصة في إطار المنظمات الدولية العالمية منها والإقليمية لأن هذه الأموال هي من حق الشعب التونسي وهو حق لن يسقط بالتقادم.

وزير التجارة الجزائري يطير إلى تونس في زيارة رسمية

يبدأ وزير التجارة الجزائري، "الطيب زيتوني"، غدًا الجمعة، زيارة عمل إلى تونس، لترأس رفقة نظيرته التونسية اجتماع الدورة الخامسة من اللجنة المشتركة الجزائرية التونسية لمتابعة المبادلات التجارية، حسبما أفادت وسائل إعلام جزائرية، مساء اليوم الخميس.

وبحسب بيان وزارة التجارة الجزائرية، ستركز أعمال هذه الدورة على "بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على المستوى التجاري والاقتصادي".

وأضاف البيان أن هذه اللجنة ستكون فرصة سانحة لتسريع وتيرة الجهود الجارية في تنمية العلاقات بين مؤسسات وهيئات البلدين في مجال تطوير المبادلات التجارية، وكذلك تعزيز التشاور والتنسيق من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي الثنائي.