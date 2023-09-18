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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

إيران تُؤكد إتمام تبادل السجناء مع أمريكا اليوم الإثنين

الخارجية الإيرانية
الخارجية الإيرانية

 

أعلن متحدث باسم الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، أنه من المقرر إتمام تبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة، الذي يتم التشاور بشأنه منذ أشهر، في وقت لاحق من اليوم.

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إيران تأمل في تنفيذ صفقة تبادل سجناء مع الولايات المتحدة

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وفي سياق متصل أعربت إيران على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها عن أملها في أن يتمّ اليوم الإثنين تنفيذ صفقة مع الولايات المتحدة تشمل إفراجا متبادلا عن سجناء وتحرير ستة مليارات دولار من الأرصدة المجمّدة لطهران في كوريا الجنوبية.

وقال المتحدث ناصر كنعاني في مؤتمر صحافي "نأمل في أن نلحظ اليوم (الإثنين) الاستحواذ الكامل على الأصول الإيرانية"، مشيرا إلى أن "تبادل السجناء سيتمّ في اليوم نفسه، وسيتم الإفراج عن خمسة مواطنين إيرانيين مسجونين في الولايات المتحدة" مقابل خمسة أمريكيين كانت تحتجزهم الجمهورية الإسلامية.

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