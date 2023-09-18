إيران تُؤكد إتمام تبادل السجناء مع أمريكا اليوم الإثنين

أعلن متحدث باسم الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، أنه من المقرر إتمام تبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة، الذي يتم التشاور بشأنه منذ أشهر، في وقت لاحق من اليوم.

وفي سياق متصل أعربت إيران على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها عن أملها في أن يتمّ اليوم الإثنين تنفيذ صفقة مع الولايات المتحدة تشمل إفراجا متبادلا عن سجناء وتحرير ستة مليارات دولار من الأرصدة المجمّدة لطهران في كوريا الجنوبية.

وقال المتحدث ناصر كنعاني في مؤتمر صحافي "نأمل في أن نلحظ اليوم (الإثنين) الاستحواذ الكامل على الأصول الإيرانية"، مشيرا إلى أن "تبادل السجناء سيتمّ في اليوم نفسه، وسيتم الإفراج عن خمسة مواطنين إيرانيين مسجونين في الولايات المتحدة" مقابل خمسة أمريكيين كانت تحتجزهم الجمهورية الإسلامية.