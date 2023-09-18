ضبط 4 طن مواد خام و بودرة كاكاو مجهولة المصدر داخل مصنع بدون ترخيص بالبحيرة

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة و بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بالبحيرة

بتنفيذ عدة حملات تموينية

بمركز دمنهور أسفرت عن ضبط مصنع صابون بدون ترخيص وتم التحفظ علي 2 طن ماده خام تستخدم في الإنتاج و4800 صابونه كمنتج نهائى بالإضافة إلى ضبط 2 طن بودرة كاكاو مجهولة المصدر بأحد مخازن المواد الغذائية قبل طرحها بالأسواق.

وبحملة مماثلة بمركز إيتاى البارود تم ضبط 40 عبوة مواد غذائية و70عبوة مقرمشات

و 5 كجم لحوم مفرومة و 6.5 كجم لانشون جميعهم منتهي الصلاحية كما تم تحرير محضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمى .

وفى مركز بدر تم ضبط عبوات سلع غذائية منتهية الصلاحية كما تم تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار و محضر ضرب مبيعات وهمية لأحد أصحاب المخابز بالإضافة إلى تحرير محضرين لتجار تموينين لغلقهم محلاتهم فى مواعيد العمل الرسمية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

هذا وقد أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز و الأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي .