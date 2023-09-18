فى إطار استعدادات محافظة البحيرة لاستقبال العام الدراسى  إفتتاح معرض "أهلاً مدارس"

واصلت مبادرة أهلا مدارس إفتتاح معارضها داخل مراكز ومدن البحيرة حيث شهدت مدينة الدلنجات برئاسة اللواء وائل زغلول رئيس مركز ومدينة الدلنجات إفتتاح المعرض بأرض الموقف القديم حيث اشار زغلول ان الهدف من هذه المعارض هى عرض الادوات ومستلزمات المدارس [اسعار الجملة وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالمكاتب . وفى ذات السياق إفتتحت اليوم الدكتورة/ نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، المعرض السنوي لمستلزمات المدارس" أهلاً مدارس" بأرض المستقبل بكفر الدوار، والذى نظمته الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار بالتنسيق مع الغرفة التجارية وبالتعاون مع المحافظة ومديرية التموين

ويشارك بالمعرض 15 عارض ويضم الزي المدرسي وأدوات ومستلزمات المدارس والأحذية والشنط والأدوات المكتبية وكذلك الملابس والأحذية الرياضية، ويتم البيع بأسعار إقتصادية وتنافسية للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور.

هذا وقد قامت نائب محافظ البحيرة بتفقد أقسام المعرض وأشادت بجودة وأسعار السلع المعروضة والتى تقل عن مثيلاتها بالأسواق وتناسب كافة الأذواق ومختلف مستويات الدخول.

ووجهت نائب محافظ البحيرة بتنظيم وإقامة معارض مماثلة بكافة المدن والمراكز لتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور ومحدودي الدخل.

حضر الإفتتاح اللواء عبد العزيز قطاطو رئيس مركز ومدينة كفر الدوار وممثلى الغرفة التجاريه والتموين وعدد من القيادات التنفيذية . والجدير بالذكر ان ذلك يأتى

فى إطار إستعدادات محافظة البحيرة لإستقبال العام الدراسي الجديد، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع والمستلزمات المدرسية ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية لتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور ومحدودي الدخل والتيسير عليهم.