ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ،عناصر تشكيل عصابى ببورسعيد تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات السيارات وتقطيعها وبيعها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.

ضبط عصابة تخصصت في سرقة السيارات وتقطيعها ببورسعيد



حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن بورسعيد قيام (عدد 5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب جرائم سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع وقيامهم بتقطيعها وبيعها مجزئة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزة أحدهم (سلاح نارى "فرد محلى") وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى وحيازة السلاح النارى لحماية نشاطهم الإجرامى، وأضافوا بإرتكابهم 3 وقائع بدائرتى قسمى شرطة "الشرق، المناخ"، وأرشدوا عن المسروقات.

سرقة مليوني جنيها بالهرم



كما كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام،وأصل إقامته بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط) ، وقرر بحضوره من بلدته منذ 10 أيام وأقام طرف شخصان من بلدته على سبيل الإستضافة "مستأجرين الشقة محل إقامته حالياً " وهما (حارسى أمن).. حال عودتهم من الخارج إكتشف كسر باب غرفته وفتح نافذة الصالة بالشقة وسرقة مبلغ مالى (2 مليون و 200 ألف جنيه) كان يحتفظ بهم فى غرفته أحضرهم من بلدته لشراء شقة.

بإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبا الواقعة وتبين أنهما (حارسى الأمن سالفى الذكر).



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتها إعترفا بإرتكابهما الواقعة وأرشدا عن المبلغ المالى المستولى عليه.



كما نجحت أجهزة الأمن في ضبط عاطل لقيامه بسرقة أغطية بالوعات بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما تكثيف المرورات بكافة دوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.



أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) حال إستقلاله مركبة "تروسيكل" بدائرة القسم، وبحوزته (3 غطاء بالوعة صرف صحى "مجهولة المصدر" – مطرقة حديدية – أجنة حديدية) وبمواجهته أقر بقيامه بسرقتها من أحد المناطق الصناعية بدائرة القسم بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته.