الأحد 17 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الداخلية تكشف حقيقة تعرض سيدة للتهديد على يد أخرى وزوجها بالإسكندرية

بوابة الوفد الإلكترونية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما نشرته إحدى السيدات بأحد الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ادعت خلاله تعرضها للتهديد ومحاولة اقتحام منزلها دون وجه حق.

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في وجود خلافات سابقة بين صاحبة الحساب مقيمة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية وإحدى السيدات، وزوجها مقيمان بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية، مما أسفر عن صدور حكم قضائي ضد الشاكية لصالح المشكو في حقهما، وعقب صدور الحكم تم إعلانها به دون تجاوز، واتخذت الإجراءات القانونية للمعارضة في الحكم دون تجاوز.

 

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