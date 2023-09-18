دفاع النواب: قرارات السيسي تعبير صادق على إحساس القيادة السياسية بنبض الشعب

وصف النائب خالد طنطاوى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب القرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال افتتاحه عدد من مشروعات حياة كريمة بمحافظة بنى سويف بمثابة تعبير صادق وأمين من القيادة السياسية بنبض الشعب المصرى العظيم بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية.



وأعرب " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم عن ثقته التامة فى أن هذه القرارات التاريخية سيكون لها دورها الكبير فى تخفيف معاناة مختلف الفئات لاسيما الأكثر احتياجا ومحدودى الدخل مؤكداً أن

الواقع والتاريخ أكدا لكل المصريين أن الرئيس السيسى منذ أن تولى مسئولية حكم مصر فى عام 2014 وهو يؤكد دائما في قراراته وتكليفاته وتوجيهاته للحكومة شعوره بالمواطن البسيط وكذلك الاهتمام بالإنتاج المحلى والعمل على تذليل كافة المعوقات أمام القطاعات الاقتصادية والصناعية والزراعية وغيرها

وأشاد النائب خالد طنطاوى بقرارات الرئيس والتي تضمنت زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وكذلك زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح “4” آلاف جنيه، بدلا من “3500” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق، بالإضافة إلى رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة “25%”، من “36” ألف جنيه، إلى “45” ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام ، وكذلك زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من “تكافل وكرامة”، بنسبة “15%” لأصحاب المعاشات، وبإجمالى “5” ملايين أسرة، ومضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، بإجمالى “11” مليون مواطن مؤكداً أن هذه الحزمة المتعددة من القرارات المهمة تؤكد حرص الرئيس السيسى على تحقيق الرعاية الاجتماعية وتخفيف معاناة المواطنين.