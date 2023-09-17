النائب نادر الخبيري: تنفيذ توجيهات السيسي بالرقابة على الأسواق تهدف لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن

قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن تنفيذ المحافظين توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشديد الرقابة على الأسواق والسيطرة على أسعار السلع الغذائية وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة له وتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة هدفه تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن البسيط.

وأوضح الخبيري في تصريحات صحفية له، أن الرقابة على الأسواق خلال الفترة الراهنة تمثل أهمية قصوى خاصة بعد قرارات الرئيس السيسي الأخيرة برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة علاوة غلاء المعيشة مما يتطلب تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، خاصة أن هناك بعض التجار يحركون الأسعار دون وجود أي مبرر.

وأكد عضو مجلس النواب، على أن القيادة السياسية تبذل قصارى جهدها لتحسين مستوى الخدمات وتوفير السلع للمواطنين ومواجهة تداعيات الأزمة العالمية من خلال تحمل فروق الأسعار بين الخدمة وما يصل للمواطنين والإفراجات المستمرة عن السلع وما وفرته المشروعات القومية من فرص عمل للمواطنين.

وأشار النائب نادر الخبيري، إلى قيام الحكومة بتقديم كافة سبل الدعم للفئات غير القادرة للتخفيف من الآثار الاقتصادية العالمية من خلال إقامة معارض أهلا مدارس لتوفير كافة المستلزمات المدرسية بأسعار مناسبة، علاوة على توفير كافة السلع الغذائية ومواجهة جشع التجار.



ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن العالم كله يمر بأحداث متلاحقة وأزمات ولا سبيل من التكاتف وتضافر الجهود للخروج الآمن من هذه الأزمة العالمية.