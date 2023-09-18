النائب محمود قاسم : قرارات الرئيس السيسي انحياز كبير للطبقات الكادحة

اعتبر النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى لزيادة الاجور والمعاشات بمثابة دليل قاطع على انحياز القيادة السياسية للطبقات الكادحة مشيراً الى أن أكبر دليل على ذلك عندما خاطب الرئيس السيسى المصريين قائلا "إن صوت المصريين يصل مسامعي وأحلامهم هي ذاتها أحلامي ولا تختلف آمالهم عن آمالي".



وقال " قاسم " فى بيان له أصدره اليوم: إن اتخاذ الرئيس السيسى لهذه القرارات فى هذا التوقيت المناسب تؤكد أن مصر رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة لديها القدرة على مواجهة هذه التحديات خاصة أن هذه القرارات تكلف الميزانية العامة للدولة مئات المليارات من الجنيهات مشيداً بهذه القرارات التي هي جزء من استراتيجية ثابتة للدولة المصرية وبدعم مباشر من الرئيس السيسى نفسه للتخفيف من آثار وتداعيات الأزمة العالمية المركبة الناجمة عن جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية وما صدر من قرارات مهمة اليوم بشأن فئات وشرائح اجتماعية عديدة هو امتداد لهذه الإستراتيجية التي بدأتها الدولة المصرية مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي في عام 2016 مرورا بجائحة كورونا وانتهاء بالتداعيات الراهنة للحرب الروسية الأوكرانية.



‎وأكد النائب محمود قاسم أن هذه القرارات التى يستفيد منها الملايين من المواطنين واسرهم لقيت ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من جميع المواطنين موجهاً تحية قلبية للرئيس السيسى على هذه القرارات التى تؤكد أن الدولة المصرية تسير بخطى راسخة في عملية التنمية جنباً الى جنب مع معالجة التداعيات الناجمة عن الأزمة العالمية الراهنة



وطالب النائب محمود قاسم من الحكومة وجميع الأجهزة الرقابية والمحافظين مراقبة الاسواق والاسعار والقيام بجولات مفاجئة على مختلف الاسواق مؤكداً على ضرورة تطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل من يحاولون رفع اسعار السلع الغذائية بدون أى مبرر