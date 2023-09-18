عاجل
السيسي يتوجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لأول مرة.. عرض أفلام مهرجان الجونة السينمائي في سينما «زاوية» بالقاهرة
الإثنين 18 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

النائب محمود قاسم : قرارات الرئيس السيسي انحياز كبير للطبقات الكادحة

النائب محمود قاسم
النائب محمود قاسم

اعتبر النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى لزيادة الاجور والمعاشات بمثابة دليل قاطع على انحياز القيادة السياسية للطبقات الكادحة مشيراً الى أن أكبر دليل على ذلك عندما خاطب الرئيس السيسى المصريين قائلا "إن صوت المصريين يصل مسامعي وأحلامهم هي ذاتها أحلامي ولا تختلف آمالهم عن آمالي".

txt

السيسي يوجه بتعزيز التعاون مع الخبرات العالمية العريقة لإدارة وتشغيل مدينة الفنون والثقافة

txt

النائب نادر الخبيري: تنفيذ توجيهات السيسي بالرقابة على الأسواق تهدف لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن


وقال " قاسم " فى بيان له أصدره اليوم: إن اتخاذ الرئيس السيسى لهذه القرارات فى هذا التوقيت المناسب تؤكد أن مصر رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة لديها القدرة على مواجهة هذه التحديات خاصة أن هذه القرارات تكلف الميزانية العامة للدولة مئات المليارات من الجنيهات مشيداً بهذه القرارات التي هي جزء من استراتيجية ثابتة للدولة المصرية وبدعم مباشر من الرئيس السيسى نفسه للتخفيف من آثار وتداعيات الأزمة العالمية المركبة الناجمة عن جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية وما صدر من قرارات مهمة اليوم بشأن فئات وشرائح اجتماعية عديدة هو امتداد لهذه الإستراتيجية التي بدأتها الدولة المصرية مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي في عام 2016 مرورا بجائحة كورونا وانتهاء بالتداعيات الراهنة للحرب الروسية الأوكرانية.


‎وأكد النائب محمود قاسم أن هذه القرارات التى يستفيد منها الملايين من المواطنين واسرهم لقيت ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من جميع المواطنين موجهاً تحية قلبية للرئيس السيسى على هذه القرارات التى تؤكد أن الدولة المصرية تسير بخطى راسخة في عملية التنمية جنباً الى جنب مع معالجة التداعيات الناجمة عن الأزمة العالمية الراهنة


وطالب النائب محمود قاسم من الحكومة وجميع الأجهزة الرقابية والمحافظين مراقبة الاسواق والاسعار والقيام بجولات مفاجئة على مختلف الاسواق مؤكداً على ضرورة تطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل من يحاولون رفع اسعار السلع الغذائية بدون أى مبرر

مواد متعلقة

النائب زكي عباس: توجيهات السيسي بإنشاء مدينة الثقافة والفنون لتكون منارة لنقل الابداع المصري

عدد أصحاب المعاشات المستفيدين من قرارات السيسي يصل لـ11 مليون مواطن (فيديو)

اقتصاديون: قرارات الرئيس السيسي تاريخية وفي توقيت مهم

خطاب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج لتأييد الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة
الجريدة الورقية