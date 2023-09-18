برلمانى يشيد بقرارات الرئيس السيسى برفع الأجور والمعاشات

رحب النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب بالقرارات المهمة التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى تضمنت زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام وكذلك زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح “4” آلاف جنيه، بدلا من “3500” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق، بالإضافة إلى رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة “25%”، من “36” ألف جنيه، إلى “45” ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.



وقال " حنفى " فى تصريحات له اليوم إن هذه القرارات تؤكد أن الرئيس السيسى حريص كل الحرص على تقديم جميع انواع الدعم والمساندة للعاملين بمختلف المؤسسات بالدولة واصحاب المعاشات وتوفير مستوى معيشة مناسب لهم

مؤكداً أن الرئيس السيسي دائما يشعر بالمواطنين ويسعى إلى توفير جميع سبل الدعم اللازمة لهم بزيادة الدخل لمواكبة الظروف الاقتصادية الراهنة

وقال النائب سيد حنفى طه : إن الرئيس السيسى يحرص حرصاً حقيقياً منذ أن تولى مهام منصبه فى عام 2014 على دعم ومساندة الطبقات الكادحة والفقيرة لتوفير حياة كريمة لهم مؤكداً أن هذه القرارات التاريخية تتطلب من الحكومة وضع سياسات جديدة للرقابة على الاسواق والاسعار والضرب بيد من حديد ضد من يستغلون هذه القرارات فى رفع اسعار السلع بدون أى مبرر

وأعرب النائب سيد حنفى طه عن أمله فى أن يكون هناك مكاتب للوزراء فى كل محافظة لمتابعه التنمية خاصة فى محافظات الصعيد لايقاف الهجرة الداخلية وتخفيف الضغط علي القاهره مطالباً بالتوسع فى انشاء المستشفيات والجامعات والمدارس والمولات ومولات بالبرندات العالمية في كل المحافظات بصفة عامة ومحافظات الصعيد بصفة خاصة لتكون كل المحافظات مثل محافظة القاهرة



