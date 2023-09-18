المولد النبوي الشريف.. موعد الاحتفال وعدد أيام الإجازة

المولد النبوي الشريف 2023.. وموعد إجازة المولد النبوي، يعد محل اهتمام قطاع كبير من المسلمين، حيث إن ميلاد الرسول صل الله عليه وسلم يوم الأربعاء الموافق 12 من شهر ربيع الأول 1445 هجريًا والذي يوافق هذا العام يوم 27 سبتمبر 2023، وهي المناسبة التي يحصل الموظفين فيها إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

إجازة المولد النبوي الشريف

وتعد إجازة المولد النبوي الشريف، من أهم الإجازات الرسمية في 2023، وقد أعلنت الحكومة، عن موعد إجازة المولد النبوي 2023 لموظفي الدولة بقطاعيها الخاص والعام على أن يوافق يوم الخميس 28 سبتمبر 2023 إجازة المولد النبوي.

إجازة المولد النبوي للعاملين في الوزارات

وتكون إجازة المولد النبوي للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك شركات القطاع الخاص.

الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

وفي سياق الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، تقرر ترحيل الإجازة 2023 إلى يوم الخميس 28 سبتمبر بدلًا من يوم الأربعاء وبذلك يحصل الموظفون على 3 أيام إجازات متتالية وهي الخميس والجمعة والسبت، وهي فترة مناسبة بغية تمكن المسلمون من الاحتفال وزيارة الأهل والأحباب، وإهداء الحلوى للأقارب بمناسبة تلك الذكرى العطرة.