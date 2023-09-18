أضرار الإفراط في تناول حلوى المولد

أيام قليلة ونستقبل المولد النبوي الشريف الموافق 27 سبتمبر الجاري، تلك المناسبة التي يحتفل بها المسلمون في شتى بقاع الارض والتي تعد من أكثر المناسبات التي يُحتفى بها في العالم تكريمًا لمولد نبينا الكريم"محمد"، صلى الله عليه وسلم.

حلوى المولد رمز الاحتفال



وتعد حلوى المولد هي رمز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، فتستعد محال الحلويات في كافة المحافظات لطرحها احتفالا بالمولد،فلا يخلو أي بيت في مصر من شراء حلوى المولد.

ودائمًا ما تطرح وزارة التموين حلوى المولد في المنافذ الخاصة بها بأسعار مخفضة في ضوء ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية والتي أدت لارتفاع الأسعار عالميًا وأثرت بشكل كبير على الاسواق المحلية.

وترصد"بوابة الوفد"،خلال التقرير التالي أضرار الافراط في تناول حلوى المولد النبوي:

أمراض القلب

يؤدي السكر المرتفع في حلوى المولد إلى مزيد من المضاعفات لمرضى القلب، لأن يجعل الجسم يفرز الأنسولين الذي يتسبب في ضيق الأوعية الدموية، ويؤدي إلى ضيق وتصلب في الشرايين.

زيادة الوزن

تحتوي حلويات المولد على نسبة عالية من السعرات الحرارية، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن، خاصة عند تناولها بكميات كبيرة.

تسوس الاسنان

يسبب الافراط في تناول حلوى المولد النبوي في تسوس الاسنان والتهاب اللثة عند الاطفال والكبار لذلك يجب توخي الحذر عند تناولها.

ارتفاع مستوى السكر

يؤدي الاكثار من تناول حلوى المولد في ارتفاع نسب السكر في الدم ولاسيما لمرضى السكري.