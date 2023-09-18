فتح باب التقدم لشغل وظيفة عضو فني بالإدارات الإشرافية لأزهر سوهاج

أعلنت المنطقة الأزهرية بمحافظة سوهاج، برئاسة فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، فتح باب التقدم لشغل وظيفة «عضو فني » بالإدارات الإشرافية (التنسيق – التوجيه الفني – التعليم الإبتدائي) بالمنطقة من خارج الديوان وذلك بناءً على موافقة فضيلة الدكتور رئيس الإدارة المركزية لاحتياج هذه الإدارات إلى أعضاء فنيين لخروج الأعضاء للمعاش وذلك طبقًا لقانون 156 ل2007م الخاص بكادر المعلمين وقانون 7 لـ 2013 ولائحته التنفيذية، اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 17/9/2023م، وحتى الأحد القادم الموافق 1/10/2023م.





ومن جانبه قال فضيلة الدكتور أحمد حمادي، أن الأعداد المطلوبة كالآتي : عدد (3 أعضاء فنيين بإدارة التنسيق – 2 أعضاء فنيين بإدارة التوجيه الفني- 3 أعضاء فنيين بإدارة التعليم الابتدائي)





وأضاف رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية أن شروط شغل الوظيفة كما يلي:

1. الحصول على مؤهل عال مناسب من المسكنين على وظائف التعليم والمعلمين.

2. أن يكون قد أمضى بالعمل بالمعاهد الأزهرية خمس سنوات على الأقل وأن يكون على رأس العمل.

3. ألا يكون قد وقع عليه جزاء أكثر من عشرة أيام ولم يتم محوه.

4. ألا يكون محالًا إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية أو صدر له قرار بالإبعاد أو الوقف عن العمل.

5. أن يكون على رأس العمل.

6. أن يكون آخر تقريرين للمتقدم بمرتبة كفء.

7. أن يجيد استخدام الحاسب الآلي ولا يحق للمتقدم الاستمرار في المسابقة إلا بعد اجتيازه اختبارات الحاسب وعلى أن تكون المقابلة الشخصية عقب ذلك.

8. موافقة التوجيه الفني لتخصصه.

9. يتم استبعاد الطلب في حالة تقديم بيانات تخالف الحقيقة وأن يكون التقدم بطلب واحد فقط لا غير.





وأوضح حمادي أن الأوراق المطلوبة هي: (طلب مستوفٍ للبيانات– صورة من خطاب اجتياز الكادر– صورة من بطاقة الرقم القومي– بيان بالجزاءات التي لم يتم محوها– صورة من مباشرة العمل). مع العلم بأنه لا ينظر إلى الطلبات التي لم تتوفر فيها جميع الشروط ولا التي تُقدم بعد انتهاء موعد الإعلان، وتقدم الطلبات بإدارة التنسيق بالمنطقة.