قريبًا.. طرح حلوى المولد النبوي بأسعار تبدأ من ٨٥ جنيهًا للكيلو

أعلن اللواء عصام البديوى رئيس شركة السكر للصناعات التكاملية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه سوف يتم طرح حلوى المولد في المنافذ التابعة له بأسعار منخفضة بنحو 25% مقارنة بنظيرتها في الأسواق لافتا إلى أنه سيتم طرح علب بأوزان تتراوح من كيلوجرام إلى 5 كيلوجرامات وبأسعار تبدأ من 85 حنيها للكيلو جرام حسب مكونات العلبة.



اعلن البديوي اجراء مفاوضات مع شركة ألمانية للشراكة فى انشاء مصنع لإنتاج كافة أنواع الورق من مصاصة البجاس.

وأوضح في تصريحات له أمس الخميس أن المصنع سيقام على مساحة 60 فدان في منطقة نجع حمادي بمحافظة قنا باستثمارات تتراوح من 4 إلى 5 مليارات جنيه، لافتا إلى مدة إنشاء المصنع تتراوح عام ونصف إلى عامين.



كما أكد " البديوي" إنه جارٍ التفاوض مع إحدى الشركات العالمية لإنشاء مصنع لانتاج الباي إيثانول والذي يستخدم في خلط البنزين لتقليل الانبعاثات الكربونية،مشيرا إلى أنه من المقرر إقامة المصنع في كوم امبو بمحافظة أسوان ، على مساحة 50 ألف فدان وبتكلفة استثمارية تقدر بنحو 3.5 مليارات جنيه.

ولفت البديوي إلى أنه من المقرر أن يتم بدء تنفيذ المصنع في شهر ديسمبر ،ويستغرق التنفيذ مابين 18 شهر إلى 24 شهر، حيث من المتوقع أن تكون الطاقات الإنتاجية تقدر بنحو 62 مليون لتر سنويا.

وفي سياق آخر قال البديوي إنه في إطار استراتيجية الوزارة التطويرية تم زيادة طاقة التعبئة لمصنع السكر المتواجد في منطقة الحوامدية من 100 طن يوم إلى 500 طن يومي بتكلفة بلغت 3 ملايين جنيه كمرحلة أولى، لافتا أنه المستهدف زيادة التعبئة في المرحلة الثانية إلى 800 طن يوم بقيمة بتكلفة بلغت نحو500 ألف جنيه.



ونوه البديوي بأن الشركة ستبدأ من اكتوبر المقبل بتكرير 50 ألف طن سكر لصالح شركة السكر للصناعات التكاملية ونحو 75 ألف طن لصالح الهيئة العامة للسلع للتموينية و25 ألف طن لصالح شركة الفيوم للسكر ،موضحا أن انتاج الشركة من السكر يوجه بالكامل لصالح البطاقات التموينية بنحو 65 ألف طن شهريا يتم ضخهم في المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.مضيفا انه خلال الموسم الماضي تم انتاج 850 الف طن سكر من قصب السكر متوقعا تحقيق فائض في انتاج خلال الموسم المقبل في حدود 80 ألف طن سكر سيتم طرحهم في البورصة السلعية.



وفيما يتعلق بمصنع "فينوس" للحلويات والعصائر التابع للشركة قال بدوي قمنا بعمل خطة تطويرية شاملة للمصنع بتكلفة استثمارية بلغت نحو 50 مليون جنيه مشيرا إلى ان المرحلة الأولى بتكلفة 13.8 مليون جنيه تضمنت تطوير خطوط انتاج العصائر والمربات لتزيد الطاقة من 800 إلى 1000 طن لتبلغ حاليا 2500 طن سنويا ،لافتا إلى أنه من المستهدف الوصول بطاقة 3000 طن سنويا، مضيفا أن المرحلة الثانية من الخطة بتكلفة 30 مليون جنيه لزيادة حجم الطاقة الانتاجية من الحلاوة والطحينة لتبلغ 4000 طن سنويا، فيما تتضن المرحلة الثالثة تطوير خطوط انتاج البسكويت لتتضمن انواع مختلفةبتكلفة 6.2 مليون جنيه.