أسعار حلوى المولد النبوي الشريف2023.. ينتظر المسلمون بمختلف أنحاء العالم موعد الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، وهو أحد المناسبات الدينية التي تشهد إقبالا على شراء الحلوى، والتهادي بين الأقارب والأصدقاء.

موعد المولد النبوي 2023

وفقًا للحسابات الفلكية من المقرر أن يأتي موعد المولد النبوي 2023، في شهر سبتمبر يوم الأربعاء 12 ربيع الأول الموافق 27 سبتمبر 2023 ويعتبر هو موعد إجازة المولد النبوي 2023.

المولد النبوي

وكانت أكدت دار الافتاء أن المولد النبوي الشريف إطلالة للرحمة الإلهية بالنسبة للتاريخ البشري جميعه فقد عَبَّر القرآن الكريم عن وجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه رحمة للعالمين.

أسعار حلوى المولد النبوي الشريف 2023

تشهد أسعار حلاوة المولد النبوي الشريف 2023 في مصر، استقرارًا كبيرًا مع اقتراب موسم المولد النبوي الشريف 1445 هجريًا، وتعد حلوي المولد إحدى العادات المصرية المتوارثة على مدار الأجيال حيث تدخل البهجة والسرور على قلوب جميع المسلمين.

سعرعلبة حلاوة المولد النبوي وزن 1 كيلو جرام نحو 65 جنيها.

بلغ سعر علبة حلاوة المولد وزن 2 كجم نحو 132 جنيهًا

سعر علبة حلوى المولد النبوي وزن 3 كيلو جرام سعر 475 جنيه.

بلغ متوسط سعر علبة السودانية 500 جرام: 75 جنيه.

بلغ متوسط سعر علبة السمسمية 500 جرام: 90 جنيه.

بلغ متوسط سعر علبة الحمصية 500 جرام: 55 جنيه.

سعر علبة حلاوة المولد الصغيرة الـ 10 قطع نحو 145 جنيها.