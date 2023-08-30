الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار حلوى المولد النبوي الشريف 2023

حلوى المولد النبوي
حلوى المولد النبوي الشريف

أسعار حلوى المولد النبوي الشريف2023.. ينتظر المسلمون بمختلف أنحاء العالم موعد الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، وهو أحد المناسبات الدينية التي تشهد إقبالا على شراء الحلوى، والتهادي بين الأقارب والأصدقاء.

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موعد المولد النبوي 2023

وفقًا للحسابات الفلكية من المقرر أن يأتي موعد المولد النبوي 2023، في شهر سبتمبر يوم الأربعاء 12 ربيع الأول الموافق 27 سبتمبر 2023 ويعتبر هو موعد إجازة المولد النبوي 2023.

 المولد النبوي

وكانت أكدت دار الافتاء أن المولد النبوي الشريف إطلالة للرحمة الإلهية بالنسبة للتاريخ البشري جميعه فقد عَبَّر القرآن الكريم عن وجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه رحمة للعالمين.

 أسعار حلوى المولد النبوي الشريف 2023 

تشهد أسعار حلاوة المولد النبوي الشريف  2023 في مصر، استقرارًا كبيرًا مع اقتراب موسم المولد النبوي الشريف 1445 هجريًا، وتعد حلوي المولد إحدى العادات المصرية المتوارثة على مدار الأجيال حيث تدخل البهجة والسرور على قلوب جميع المسلمين.

سعرعلبة حلاوة المولد النبوي  وزن 1 كيلو جرام نحو 65 جنيها.

بلغ سعر علبة حلاوة  المولد وزن 2 كجم نحو 132 جنيهًا 

سعر علبة حلوى المولد النبوي وزن 3 كيلو جرام سعر 475 جنيه. 

بلغ متوسط سعر علبة السودانية 500 جرام: 75 جنيه.

بلغ متوسط سعر علبة السمسمية 500 جرام: 90 جنيه.

بلغ متوسط سعر  علبة الحمصية 500 جرام: 55 جنيه.

سعر علبة حلاوة المولد الصغيرة الـ 10 قطع نحو 145 جنيها.

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