طرق الوقاية من حرائق التكييفات بالشقق السكنية

حددت الإدارة العامة للحماية المدنية مجموعة من التحذيرات لتجنب ومنع حدوث حرائق ناتجة عن استخدام مكيفات الهواء بسبب تشغيلها لفترات طويلة، ولتجنب الحرائق بسبب التكييفات يجب اتباع عدة خطوات للتأكد من عدم وجود أي مسببات للحريق وعدم وجود أي خلل يؤدي لذلك.

وتجنبًا للوقوع في الاخطاء التي تؤدي إلى وقوع الحرائق في الشقق السكنية بسبب أعطال المكيف وحرصًا على سلامة جميع المواطنين تستعرض "بوابة الوفد" خطوات الوقاية من حرائق التكييفات بالشقق السكنية خلال التقرير التالي:

خطوات الوقاية من حرائق التكييفات بالشقق السكنية

التأكد من سلامة جميع الوصلات الكهربائية للمكيف.

المداومة على صيانة أجهزة التكيف قبل تشغيلها.

عدم تكرار تشغيل التكييف لساعات طويلة منعا للحريق.

وضع بعض المواد لتطهر هواء التكييف مثل.

تنظيف التكييف بمادة البوتاسيوم والصوديوم التي تقوم بقتل الميكروبات ويستنشقها الإنسان مع الهواء وتسبب أمراض عديدة.

عدم خفض درجات حرارة المكيف عن 24 أو 25 درجة حتى لا يتأثر الجسم بالتغير المفاجئ فى درجات الحرارة.

تغيير القطع التي تحتاج إلى التغيير والاستبدال من المكيف تجنبًا للأعطال. القيام بعملية الصيانة عن طريق المختص.

تجنب ترك المكيف يعمل بصفة متواصلة.