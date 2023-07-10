أهمية تنظيف التكييف وعلاقتها باستهلاك الكهرباء

مع ارتفاع درجات الحرارة يلجأ المواطنون لتشغيل التكييفات للتغلب على حرارة الطقس، لذلك فمن الضروري تنظيف التكييف من الغبار والأتربة قبل تشغيله، ولابد من فعل هذا الأمر بشكل دوري، لما لذلك من تأثير على كفاءة عمل التكييف وتوفير استهلاك الطاقة.

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علاقة تنظيف التكييف باستهلاك الكهرباء:

ويعمل تنظيف التكييف من الأتربة والغبار في خفض معدلات استهلاك الكهرباء، لأن عدم نظافتها يعد بيئة مناسبة لتكون الميكروبات بسبب تراكم الأتربة عليها، فضلاً عن أنها تقلل من كفاءة التبريد وتزود استهلاك الكهرباء، وفقًا لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، الذي نصح المواطنين بتنظيف التكييف والمحافظة على نظافة فلتر الهواء الموجودة بالوحدة الداخلية، وعمل ذلك بصفة منتظمة مرة كل شهر على الأقل.

خطوات تنظيف التكييف:

فصل التكييف من الكهرباء، وتفكيك الأجزاء المراد تنظيفها التعامل مع أجزاء التكييف بهدوء ولطف، لعدم كسر أي جزء منه.

يجب أن تكون الوحدة الخارجية للتكييف نظيفة من الخارج، وتغطيتها بعازل سميك وعدم ضع أي شيء عليها.

فتح الوجه الأمامي للتكييف بعد فكه وإزالته للتنظيف بشكل دقيق.

إحلال المروحة وتنظيفها للحفاظ على موتور المكيف وهي سهلة الفك والتنظيف.

إحضار طبق كبير به كمية من الماء والخل وقطعة قماش قطنية وفوطة وفرشاة، وابدأ بإزالة الأتربة والغبار من على مروحة التكييف باستخدام الفرشاة، ثم بلل الفوطة ونظف بها المروحة جيدا.

تنظيف الموتور بالمكنسة المخصصة لذلك، لأن تراكم الأتربة بداخله يؤدي إلى إتلافه.

يتم تنظيف الأجزاء القريبة من الأسلاك بإحضار بخاخ به كمية مناسبة من الماء والصابون، ثم رش تلك الأجزاء واتركه عليه عدة دقائق ثم قم بإزالتها بالفوطة، وبعد جفافها انزع الأكياس من على الأسلاك.

وجه هواء المكنسة نحو الأجزاء التي قمت بغسلها بالماء والصابون حتي تتأكد من أنها جافة وآمنة تماما.