خطوات نقل ملكية عداد الكهرباء
عداد الكهرباء.. يبحث كثير من المواطنين على محرك البحث الشهير جوجل، عن كيفية نقل ملكية عداد الكهرباء للأشخاص الذين يشترون وحدة سكنية ويريدون أن ينقلوا ملكية العداد إليهم لكي يستطيع المالك الجديد إجراء جميع الخدمات التي يرغب بها، دون أن يكون هناك حاجة لحضور المالك السابق.
وتستعرض "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي خطوات نقل ملكية عداد الكهرباء من المالك القديم إلى المالك الجديد والأوراق المطلوبة:
أتاحت الشركة القابضة للكهرباء فرصة نقل ملكية العداد للمواطنين؛ حتى يتمكن المشتري الجديد من تغيير ملكية عداد الكهرباء من المالك القديم، ويتم نقلها إليه.
خطوات نقل ملكية عداد الكهرباء
- التوجه لشركة الكهرباء فى المنطقة التابع لها العقار فى مواعيد العمل الرسمية.
- يجب حضور المشترك الأصلي للعداد شخصيًا أو عمل توكيل منه لإتمام التنازل عن العداد.
- صورة من بطاقة الرقم القومي للمشترك الجديد وأيضًا للمالك السابق المتنازل منه في حالة التنازل عن العداد مع الأصل للاطلاع.
- في حالة شراء المنزل أو العقار من ورثة، يجب إحضار موافقة الورثة أو صورة من إعلام الوراثة وذلك في حالة وفاة المشترك القديم.
- تقديم الأوراق المذكورة مع ملء استمارة تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء ودفع الرسوم المطلوبة.
- إقرار سداد أي مستحقات سابقة لشركة الكهرباء من المشترك الجديد.
- إيصال كهرباء حديث للعداد المراد تغييره أو التنازل عنه.