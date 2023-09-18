عداد الكهرباء.. يبحث كثير من المواطنين على محرك البحث الشهير جوجل، عن كيفية نقل ملكية عداد الكهرباء للأشخاص الذين يشترون وحدة سكنية ويريدون أن ينقلوا ملكية العداد إليهم لكي يستطيع المالك الجديد إجراء جميع الخدمات التي يرغب بها، دون أن يكون هناك حاجة لحضور المالك السابق.

وتستعرض "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي خطوات نقل ملكية عداد الكهرباء من المالك القديم إلى المالك الجديد والأوراق المطلوبة:

أتاحت الشركة القابضة للكهرباء فرصة نقل ملكية العداد للمواطنين؛ حتى يتمكن المشتري الجديد من تغيير ملكية عداد الكهرباء من المالك القديم، ويتم نقلها إليه.

خطوات نقل ملكية عداد الكهرباء