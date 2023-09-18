من السجن إلى المستطيل الأخضر.. ميندي وغرينوود يعودان للملاعب في نفس اليوم

شهدت مباريات الأمس المشاركة الأولى لكل من الجناح ماسون جرينوود، والظهير الأيسر بنجامين ميندي مع فريقيهما الجديدين، بعد تبرئتهما من تهم التي واجهها الثنائي، ليبتعدا عن الملاعب لما يقارب العامين.

وكان ماسون جرينوود صاحب 21 عاما، انتقل في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية الحالية إلى صفوف خيتافي الإسباني على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد، الذي اتفق مع اللاعب على الرحيل بعد انتهاء التحقيقات الداخلية التي استمرت 6 أشهر.

أما بنجامين ميندي فانتقل الشهر الماضي إلى نادي لوريان الفرنسي، الذي تعاقد معه حتى صيف 2025 في صفقة انتقال حر، بعدما قرر مانشستر سيتي عدم تجديد التعاقد معه.

ماذا قدم ماسون جرينوود مع خيتافي؟

شارك جرينوود في انتصار خيتافي، بنتيجة 3-2 على ضيفه أوساسونا، مساء الأحد، في الأسبوع الخامس من الدوري الإسباني.

وشارك اللاعب كبديل منذ الدقيقة 77 من عمر اللقاء، حيث كانت النتيجة تشير إلى التعادل 2-2، لكن خيتافي تمكن من الفوز في النهاية بهدف قاتل سجله نيمانيا ماكسيموفيتش قبل 4 دقائق فقط من نهاية الوقت الأصلي.

جرينوود

وسجل بذلك عودته للملاعب بعد غياب 20 شهرا، حيث كانت آخر مشاركة له تعود إلى يناير 2022 مع مانشستر يونايتد ضد وست هام يونايتد.

عقوبة محتملة لأوساسونا بسبب جرينوود

فوجئ اللاعب بهجوم عنيف من جماهير أوساسونا في المدرجات بمجرد مشاركته، حيث ظلت تردد: "الموت لـ جرينوود ".

وحسبما ذكرت صحيفة "ذا أتلتيك" الإنجليزية، فإن نادي أوساسونا أصبح مهددا بتلقي عقوبة من رابطة الدوري الإسباني بسبب الهتافات المعادية من الجماهير.

ماذا قدم بنجامين ميندي مع لوريان؟

بعد غياب دام 763 يوما، سجل بنجامين ميندي عودته للملاعب بقميص فريقه الجديد لوريان في الدوري الفرنسي، بعد تبرئته.

وبعد الاتهامات التي قيدت مسيرته لموسمين كاملين ونقلته إلى ساحات المحاكم، شارك ميندي كبديل في مباراة لوريان ضد موناكو والتي انتهت بالتعادل 2-2.

بنجامين ميندي

وكان اللاعب الفرنسي مستبعدًا في ناديه السابق مانشستر سيتي طوال تلك الفترة بسبب قضايا التي تمت تبرئته منها، قبل أن يعلن رحيله في يونيو الماضي عندما انتهى عقده، وكانت آخر مرة لعب فيها مع السيتي في أغسطس 2021.