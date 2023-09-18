

قررت جهات التحقيق بالخصوص ، إحالة المتهم بتحرش سيدة في مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإحالته لمحكمة الجنايات، حيث قام المتهم بالتعدي سيدة داخل سوبر ماركت، والتحرش بها جسديًا داخل، بدائرة قسم شرطة الخصوص، وتم القبض على المتهم وأمرت جهات التحقيق بالقرار السابق.

قرار جديد بشأن المتهم بتحرش بسيدة الخصوص |ما القصة



كانت بداية أحداث الواقعة عندما ورد بلاغًا لقسم شرطة الخصوص من سيدة تتهم أحد الأشخاص بالتحرش بها داخل أحد المحال التجارية"سوبر ماركت"، بدائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد هوية المتهم وضبطه وأقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار.

كما كشفت جهات التحقيق أن المتهم قام بالتحرش بسيدة جسديًا داخل سوبر ماركت بدائرة قسم شرطة الخصوص، وأقر بارتكاب الواقعة بعد تصويره بكاميرات المراقبة المتواجدة بالمحل وتبين بأنه متهم بالتحرش بسيدتين من قبل.

وأمرت بحبسه علي ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة التي شهدت الواقعة.



كما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من جهودها لكشف لغز العثور على جثة شخص مجهول الهوية في العقد الرابع من العمر، ملقاة على جانب الطريق بمنطقة أبو الغيط دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، حيث تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية ولم يعثر بحوزته على أية أوراق تفيد في تحقيق شخصيته، ولم يتعرف عليه أحد من أهالي المنطقة، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى القناطر الخيرية، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بنشر صورة للجثة للتعرف عليها والوصول لأهليتها، ورفع بصماتها والبصمة الوراثية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة لكشف ظروفها وملابساتها.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة يفيد عثور الأهالي على جثة شخص على جانب الطريق بمنطقة أبو الغيط دائرة المركز.

على الفور، انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين عثور الأهالي على جثة شخص مجهول الهوية في العقد الرابع من العمر، ملقاة بطريق أبو الغيط دائرة المركز، يرتدي كامل ملابسه، ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية، ولم يعثر بحوزته على أية أوراق ثبوتية تفيد في تحقيق شخصيته، ولم يتعرف عليه أحد من أهالي المنطقة، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى القناطر الخيرية المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.