المتهمان بالاعتداء على شاب في القليوبية: افتعلنا مشاجرة لسرقة هاتفه

أدلى المتهمان بالاعتداء على شاب وإصابته لسرقته في شبرا الخيمة، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق.

وقال المتهمان إنهما افتعلا مشاجرة مع الضحية وتعديا عليه بالضرب وأحدثا إصابته لسرقة هاتفه المحمول.

تضرر إحدى السيدات من قيام شخصين بالتعدى على نجلها بالقليوبية

وكانت الأجهزة الأمنية كشفت ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن تضرر إحدى السيدات من قيام شخصين بالتعدى على نجلها بالقليوبية، وضبط مرتكبا الواقعة.



المتابعات الأمنية رصدت تداول مقطع فيديو مواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن تضرر إحدى السيدات من قيام شخصين بالتعدى على نجلها بالضرب وإحداث إصابته وسرقة هاتفه المحمول بالقليوبية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية من (طالب "نجل ناشرة مقطع الفيديو المُشار إليه") بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بشخصان مجهولان قاما بافتعال مشاجرة معه والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته واستوليا منه على هاتفه المحمول ولاذا بالفرار.

أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطلين " لهما معلومات جنائية") وبحوزتهما (سلاح أبيض "مطواة") المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.

جلسة صلح انتهت بجثمان.. كواليس إنهاء شخص في المنتزه

دفع شاب حياتها ثمنا لمشاجرة بين شقيقه وآخر عندما تدخل للصلح بينهما، وتم إلقاء القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

البداية عندما تبلغ لقسم المنتزه أول بالإسكندرية، بوجود مشاجرة في برنيس متفرع من شارع محمد نجيب، وعلى الفور انتقل ضباط القسم إلى محل الواقعة.

وبالتحريات تبين وفاة شاب يدعي "ص.م.ص" متأثرا بإصابته بعد التعدي عليه من المدعو "ق.م" بشارع برنيس متفرع من محمد نجيب دائرة القسم، وذلك بسبب مشادة سابقة.

وأوضحت التحقيقات أنه عند مرور شقيق المجني عليه بالشارع، وعند نزول المجني عليه لمعرفة سبب المشاجرة حدثت مشادة بينه وبين المتهم، وعلى أثرها قام المتهم بطعن المجني عليه بسلاح أبيض، فسقط على الأرض متأثرا بجراحه، وتم نقله إلى أحد المستشفيات لعلاجه، لكنه توفي متأثرا بإصابته، وتمكن ضباط مباحث القسم من إلقاء القبض على المتهم والسلاح.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتصريح بدفن الجثمان بعد إجراء الكشف الطبي عليه، وقررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات