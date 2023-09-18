تم تنظيم عرض فنون شعبية في حديقة مكتبة الطفل والشباب بمدينة الفرافرة التابعة لفرع ثقافة الوادي الجديد. تم تنفيذ هذا العرض الفني الرائع بالتعاون مع فرقة التلقائين للفن الشعبي بالفرافرة، وذلك في إطار الخطة الثقافية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

شهد العرض حضورًا جماهيريًا كبيرًا من أطفال وشباب المدينة، وتم تقديم مجموعة متنوعة من الفنون الشعبية التقليدية. استمتع الحضور بالعروض المسرحية الشعبية والفقرات الموسيقية المبهجة التي أبهرت الجمهور بروعتها وإبداعها.

كما وجد الجمهور نفسه يشارك في الفقرات الراقصة المميزة والجذابة، حيث تفاعلوا مع الرقصات التقليدية وعبّروا عن فرحتهم بحركاتهم الرشيقة والمرحة. كانت هذه اللحظات مليئة بالحماس والبهجة وخلقت جوًا من المرح والاحتفال بالثقافة الشعبية.

تعد مكتبة الطفل والشباب في الفرافرة من الدعائم الثقافية المهمة في المنطقة، حيث تسعى جاهدة لتعزيز الثقافة بين الأجيال الصغيرة والشباب وتفتح أبوابها للفرق الفنية المحلية لتقديم العروض المميزة. وقد تحقق هذا العرض الفني هدفها في إثراء وتنويع النشاط الثقافي في المدينة.

تلقت الفرقة التلقائين للفن الشعبي بالفرافرة تقديرًا كبيرًا من الجمهور ومنظمي الحفلات، حيث استطاعوا بموهبتهم الفريدة أن يأسروا قلوب الحاضرين ويخطفوا الأضواء. وتعتبر هذه المشاركة فرصة مهمة للفرقة للتعريف بالفن الشعبي القائم على العروض التقليدية وممارسته في المناسبات الاجتماعية والثقافية.

تستمر الهيئة العامة لقصور الثقافة وفروعها في تنظيم العروض الفنية المتنوعة بهدف نشر الثقافة وتعزيز الموروث الشعبي، وتستهدف الجمهور الشاب بشكل خاص. إن مثل هذه الفعاليات تساهم في إبراز التراث الثقافي للبلد وتشجيع الشباب على اكتشاف الجمال الفني للعروض الشعبية.

في النهاية، يستحق كل من ساهم في إنجاح هذا العرض الفني الرائع التقدير والشكر، فقد ترك بصمة لا تنسى في قلوب الحاضرين وساهم في نشر الفرحة والترفيه بين فئات المجتمع. نأمل أن تستمر هذه المبادرات في المستقبل وأن تشهد المناطق الثقافية المختلفة المزيد من الفنون الشعبية الممتعة والمثيرة للاهتمام.

عرض فنون شعبية لفرقة التلقائين للفن الشعبي بالفرافرة