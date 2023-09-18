ورشة رسم وتلوين عن "الآثار السياحية في بلدنا" ببيت ثقافة ناصر الثورة

تستمر الهيئة العامة لقصور الثقافة في تنظيم الأنشطة الثقافية والفنية في مختلف مناطق مصر، بهدف تعزيز الوعي الثقافي والتراثي بين المجتمع. وفي إطار هذه الخطة الثقافية، نفذ بيت ثقافة ناصر الثورة، الواقع بفرع ثقافة الوادي الجديد، ورشة عمل مميزة بعنوان "الآثار السياحية في بلدنا".

تهدف ورشة العمل هذه إلى تعزيز الوعي والمعرفة حول الآثار السياحية الموجودة في مصر، وكذلك تعزيز قيمة السياحة الثقافية والتراثية في البلاد. قامت المدربة الموهوبة سامية محمد بتنفيذ الورشة، حيث استخدمت طرقًا مبتكرة لتعليم الرسم والتلوين، مما ساهم في جعل الورشة تفاعلية وشيقة للمشاركين.

شارك العديد من الشباب والشابات الطموحين في هذه الورشة، والذين يهتمون بالفن والتراث المصري. تم تقديم تقنيات الرسم والتلوين، وتوفير الأدوات اللازمة للمشاركين، مما أتاح لهم فرصة تعلم الفن والتعبير عن أنفسهم من خلال الرسم.

تضمنت الورشة أيضًا عرض تفصيلي لبعض الآثار السياحية الرئيسة في مصر، مثل الأهرامات ومعابده الكرنك والأقصر وأبو سمبل. تم توضيح أهمية هذه الآثار التاريخية والثقافية، والأثر الكبير الذي لها على السياحة في مصر.

يعتبر إقامة ورش مثل هذه في المجتمعات المحلية فرصة ثمينة لتعزيز الوعي الثقافي والفني وتطوير المواهب الفنية للشباب، مما يساهم في بناء جيل مستقبلي يحب ويقدر التراث المصري.

تحققت رؤية هذه الورشة من خلال العمل على تعزيز الوعي الثقافي والتراثي لدى المشاركين، وتشجيعهم على اكتشاف جمال وقيمة الآثار السياحية في بلادنا. تم تصميم الورشة لتجمع بين الجوانب النظرية والعملية، حيث تعرضت المشاركين لمحاضرة تفصيلية عن الآثار السياحية في مصر، مع التركيز على تلك المتواجدة في منطقة الوادي الجديد.

قدّمت المدربة سامية محمد مجموعة متنوعة من التقنيات والأساليب في الرسم والتلوين، وذلك بهدف تعزيز مهارات المشاركين وتشجيعهم على التعبير الفني عن المشاهد السياحية المهمة في منطقتهم. استخدمت المدربة أدوات مختلفة مثل الألوان الزيتية، الأقلام، والألوان المائية لتعليم المشاركين تقنيات مختلفة لإظهار تفاصيل الآثار بشكل أكثر جمالًا وحيوية.

كما تم توفير المواد الفنية اللازمة للمشاركين لضمان تجربة فعالة ومثمرة. استطاع المشاركون تطبيق المهارات التي تعلموها في الورشة على الرسومات الخاصة بهم وإبراز الجمال والتفاصيل الدقيقة للآثار السياحية المحلية.

على مدار الورشة، شارك المشاركون في مناقشات جماعية وتبادل الخبرات والأفكار، مما ساهم في تعزيز التواصل والتعاون بينهم. كما تلقوا نصائح وتوجيهات من المدربة حول كيفية تحسين مهاراتهم وتطوير أساليبهم في الرسم والتلوين.

وتأتي هذه الورشة كجزء من جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة في تعزيز النشاط الثقافي في مصر وتعزيز الوعي بالتراث المصري والحفاظ عليه. فرق العمل المتميزة في الهيئة، بالتعاون مع الفروع الثقافية والكوادر الجماهيرية، يسعون جاهدين لتوفير فرص أوسع للجميع للاستفادة من الفن والثقافة والتعرف على الآثار السياحية المذهلة في مصر.

ورشة رسم وتلوين عن "الآثار السياحية في بلدنا" ببيت ثقافة ناصر الثورة

ورشة رسم وتلوين عن "الآثار السياحية في بلدنا" ببيت ثقافة ناصر الثورة

ورشة رسم وتلوين عن "الآثار السياحية في بلدنا" ببيت ثقافة ناصر الثورة

ورشة رسم وتلوين عن "الآثار السياحية في بلدنا" ببيت ثقافة ناصر الثورة

ورشة رسم وتلوين عن "الآثار السياحية في بلدنا" ببيت ثقافة ناصر الثورة

ورشة رسم وتلوين عن "الآثار السياحية في بلدنا" ببيت ثقافة ناصر الثورة