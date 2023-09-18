ابد حلمك يختتم اسبوع جديد من تدريباته المكثفة بالوادي الجديد

تم اختتام تدريبات أسبوع جديد من تدريبات مشروع "ابدأ حلمك"، وهو أحد المشروعات الفنية التي تهدف إلى اكتشاف وتأهيل الممثل الشامل وتدريبه على فنون المسرح في محافظة الوادي الجديد، عاصمة الثقافة المصرية ، وقد شارك فيه عدد كبير من الممثلين الشباب الذين يطمحون في تطوير مهاراتهم في مجال الفن المسرحي.

تحت رعاية وتوجيهات وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني وإشراف الدكتور هاني كمال رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس الهيئة

وقد حضر المخرج أحمد طه، المدير الفني للمشروع، والكاتب المسرحي سعيد حجاج، والمخرج خالد أبوضيف، المدير الإقليمي للمشروع، والفنان ماهر الحجار، ومحسن سعيد، المشرف الإقليمي للمشروع بالداخلة

وقد واصل المخرج أحمد طه تدريباته على مسرح قصر ثقافة موط ووضع اللمسات الأخيرة للمشروع، وتقييم تقدم المتدربين في مختلف العناصر والتدريبات المختلفة، مثل الرقص والغناء والتدريبات الإيقاعية، وتجميع جميع العناصر ومراجعة رباعيات صلاح جاهين ومربعات ابن عروس

وقد واصل الفنان ماهر الحجار تدريباته على الإيقاعات باستخدام الزجاجات البلاستيكية وتدريبات البانتومايم وتدريبات الإلقاء والتمثيل لرباعيات صلاح جاهين ومربعات ابن عروس، بحضور المخرج محسن سعيد، المشرف الإقليمي للمشروع بالداخلة.

تهدف فكرة مشروع "ابدأ حلمك" إلى تشجيع الشباب وتمكينهم من تحقيق أحلامهم في مجال التمثيل، بتزويدهم بالتدريب والتأهيل اللازمين للتألق على خشبة المسرح، وتطوير مهاراتهم الفنية والتعبيرية. وتعتبر محافظة الوادي الجديد أحد المناطق الرائدة في مجال الفنون والثقافة في مصر، ولذلك تم اختيارها لتكون موطنًا لتنفيذ هذا المشروع الثقافي المميز.

تم تقديم العديد من الورش التدريبية خلال هذا الأسبوع، حيث تم تناول مواضيع متنوعة تشمل تقنيات التمثيل، وفنون الإخراج، وتحليل النصوص المسرحية، وتطوير المهارات الحركية على المسرح. وتم استضافة متخصصين ومحترفين في المجال الفني لتوجيه وتدريب المشاركين، بالإضافة إلى تقديم فرصة للممثلين الشباب لتجربة العمل الفني بالتعاون مع المدير الفني والكاتب المسرحي والمخرج الإقليمي.

تعد هذه التدريبات فرصة لا تعوض للمشاركين للاستكشاف وتطوير مهاراتهم، ومواجهة التحديات والتحسن من أدائهم على المسرح. فضلاً عن تعزيز قدراتهم الفنية والإبداعية وبناء شبكة اتصالات تجمعهم بمجتمع الفنانين والمبدعين في مصر.

تم إعداد هذا المشروع بجهود كبيرة وتعاون مشترك من قبل وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة، وكذلك المديرين الفنيين والمخرجين المحليين. وتأتي هذه الجهود في إطار سعي الحكومة المصرية لدعم وتطوير الفنون والثقافة، وتمكين الشباب الموهوب في مجال التمثيل.

من المتوقع أن يحظى مشروع "ابدأ حلمك" بمتابعة واسعة من قبل الجمهور المحلي والعامة، كما سيمثل فرصة عظيمة لإلهام وتحفيز الشباب على تنمية مواهبهم ومساهمتهم في تطوير المشهد الفني في مصر. ويعكس هذا المشروع التزام الحكومة المصرية بتقديم الفرصة للشباب الطموح لتحقيق أحلامهم والتألق في مجال التمثيل، وبناء مستقبل واعد للفن والثقافة في البلاد.

ابد حلمك يختتم اسبوع جديد من تدريباته المكثفة بالوادي الجديد

ابد حلمك يختتم اسبوع جديد من تدريباته المكثفة بالوادي الجديد

ابد حلمك يختتم اسبوع جديد من تدريباته المكثفة بالوادي الجديد

ابد حلمك يختتم اسبوع جديد من تدريباته المكثفة بالوادي الجديد

ابد حلمك يختتم اسبوع جديد من تدريباته المكثفة بالوادي الجديد

ابد حلمك يختتم اسبوع جديد من تدريباته المكثفة بالوادي الجديد

ابد حلمك يختتم اسبوع جديد من تدريباته المكثفة بالوادي الجديد

ابد حلمك يختتم اسبوع جديد من تدريباته المكثفة بالوادي الجديد

ابد حلمك يختتم اسبوع جديد من تدريباته المكثفة بالوادي الجديد