موعد جنازة شقيق الفنان محمد فؤاد والعزاء بمسجد الحسين صدقى

رحل منذ قليل، عبد الحميد فؤاد عبد الحميد حسن شافعي شقيق الفنان محمد فؤاد، ونعى الفنان محمد فؤاد شقيقه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

وفاة شقيق الفنان محمد فؤاد

موعد جنازة وعزاء شقيق الفنان محمد فؤاد اليوم

كشف ابراهيم فؤاد شقيق محمد فؤاد عن موعد صلاة الجنازة وهي بعد صلاة اليوم الاثنين بمسجد أنس بن مالك والعزاء بنفس اليوم في قاعة مناسبات مسجد حسين صدقي المعادي.



نشرت الصفحة الرسمية للفنان محمد فؤاد على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، نصًا: "إنا لله وإِنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله تعالي، الحاج عبدالحميد فؤاد عبدالحميد حسن شافعي

شقيق الفنان محمد فؤاد، ووالد الأستاذ / إبراهيم عبدالحميد فؤاد، نسألكم خالص الدعاء".

محمد فؤاد



من ناحية أخري، اجتمع الفنان محمد فؤاد بالملحن عصام كاريكا فى أغنية جديدة بعنوان "قطر الفراق".



أعلن مؤخراً محمد فؤاد عن طرحه أغنية جديدة بعنوان "بحب إسكندرية" دون أن يكشف موعدا محددا لطرحها، وتأتى الأغنية بعد آخر أغنياته التى جاءت بعنوان "علو السما" الأغنية الثانية للفيلم الرومانسى الكوميدى المطاريد، من تأليف صلاح الجهينى وعزت أمين، منتج منفذ محمد نصّار، وإخراج ياسر سامى.



وكان محمد فؤاد طرح أغنية "علو السما" الأغنية الثانية للفيلم الرومانسى الكوميدى المطاريد، من تأليف صلاح الجهينى وعزت أمين، منتج منفذ محمد نصّار، وإخراج ياسر سامى.



إشادات كبيرة تلقاها الفنان محمد فؤاد بعد آخر ظهور له إذ خسر الكثير من وزنه، بعد أن أجرى خلال الشهور الماضية عملية "تكميم المعدة"، ووعد جمهوره بعدها بالكثير من الأغنيات والحفلات بعد سنوات طويلة من التوقف.