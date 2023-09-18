الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

وفاة شقيق الفنان محمد فؤاد

محمد فؤاد
محمد فؤاد

توفى منذ قليل، شقيق الفنان محمد فؤاد، حيث أعلن خبر الوفاة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

وفاة شقيق الفنان محمد فؤاد

نشرت الصفحة الرسمية للفنان محمد فؤاد على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، نصًا: "إنا لله وإِنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله تعالي، الحاج عبدالحميد فؤاد عبدالحميد حسن شافعي
شقيق الفنان محمد فؤاد، ووالد الأستاذ / إبراهيم عبدالحميد فؤاد، نسألكم خالص الدعاء".

محمد فؤاد 

آخر أعمال محمد فؤاد


وطرحت وزارة الصحة والسكان، الأغنية الرسمية لمبادرة "100 يوم صحة" عبر منصاتها الإلكترونية، في يوليو الماضي، والتي أهداها الفنان محمد فؤاد رسميًا إلى الحملة، دعمًا منه لجهودها حيث تقدم الخدمات بالمجان لمئات الآلاف من المواطنين المصريين يوميًا.

محمد فؤاد 
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